FDP vor dem Dreikönigstreffen: Wie viel Profil ist möglich?

Zum Jahresbeginn sprechen sich die Liberalen Mut zu, beim traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart. Doch nicht in Baden-Württemberg wird 2023 gewählt, sondern in Berlin, Bremen, Hessen – und im Freistaat. Während die Umfragen für Berlin und Hessen Ergebnisse über fünf Prozent erwarten lassen, könnte es für die Liberalen in Bremen und Bayern eng werden. Gerade mal auf drei Prozent kam die FDP beim jüngsten BR BayernTrend vom Oktober 2022.

FDP: "Fremdeln" mit der Ampel

Das war nur kurz nach dem Wahldebakel in Niedersachsen, wo die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Seitdem macht das Wort "Fremdeln" innerhalb der Partei die Runde: Die eigenen Anhänger würden mit der Ampel "fremdeln", so stellt es ein Spitzen-Liberaler nach dem anderen fest. Vor diesem Hintergrund müsse die Partei ihr Profil schärfen.

So haben es auch die FDP-Spitzenkandidaten in Bayern und Hessen, Martin Hagen und Stefan Naas, kurz vor dem Dreikönigstreffen in einem gemeinsamen Positionspapier geschrieben. Den Wählern müsse vermittelt werden, was "FDP pur" sei, auch wenn manches innerhalb der Ampel nicht durchgesetzt werden könne. Das Ziel: "2023 muss die Trendwende für die Freien Demokraten bringen."

"Linke Projekte" verhindern

Mit diesem Positionspapier liegen Hagen und Naas ganz auf Linie mit der Bundespartei. Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte nach der verlorenen Niedersachsen-Wahl davon gesprochen, dass man in einer Koalition mit zwei linken Partnern verhindern müsse, "dass linke Projekte in dieser Koalition umgesetzt werden". Kein Wünsch-dir-was der Partner von Rot-Grün und der Finanzminister zahlt, so Djir-Sarai, der mit dem Hinweis auf die zwei "linken Partner" übrigens sinngemäß eine Bezeichnung von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt aufgriff: Der hatte schon vor einem Jahr von der "links-gelben" Ampel in Berlin gesprochen.

Profil als Wirtschaftspartei schärfen

"FDP pur" – das heißt aus Aussicht vieler Spitzenliberaler, sich wieder mehr als Wirtschaftspartei zu präsentieren. Ein "politisches Wachstumspaket" sei jetzt notwendig, sagte Parteichef und Finanzminister Christian Lindner kurz vor dem Dreikönigstreffen, auch in der Finanz- und Wirtschaftspolitik stehe eine "Zeitenwende" an. Lindner weiß: Die neuen Milliardenschulden, die er als Finanzminister zu verantworten hat, werden von vielen Anhängern kritisch gesehen. Umso mehr müssen er und seine FDP-Kollegen im Kabinett jetzt Kante zeigen.

Die Abgrenzung zu den Koalitionspartnern SPD und Grüne gehört dabei mit zum Programm: Mit Blick auf Planungs- und Genehmigungsverfahren reiche ihm das "Ambitionsniveau der Ampel" noch nicht, so Lindner im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Schnellere Verfahren – bei dieser Thematik geht es der FDP nicht nur um die Förderung erneuerbarer Energien. Ex-FDP-Generalsekretär Volker Wissing streitet beispielsweise als Verkehrsminister auch vehement für den schnelleren Ausbau von Straßen: Er sei ja schließlich kein "Stauminister", sagt Wissing.

Konflikte können zur Profilschärfung beitragen

Konflikte mit den Ampel-Partnern, insbesondere mit den Grünen, nimmt Wissing dabei in Kauf – auch das kann der Profilschärfung dienen, ebenso wie die erneute Forderung, Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Und auch Fracking in Deutschland ist für die FDP kein Tabu. So steht es auch im FDP-Positionspapier aus Bayern und Hessen.

Es ist ein Spagat, den die FDP damit wagt. Denn Konflikte innerhalb der Ampel-Koalition können auch negativ auf die Liberalen zurückfallen. Eine größere innerparteiliche Debatte über den Kurs der Partei gibt es aber nicht. Christian Lindner, der die FDP seit fast zehn Jahren anführt, ist trotz schwächelnder Umfragewerte unumstritten. Er dürfte im April erneut als Vorsitzender wiedergewählt werden.

Auch die Spitzenkandidaten der bayerischen und der hessischen FDP grenzen sich in keiner Weise von der Bundes-FDP ab. Sie wollen mit den gleichen Themen punkten, mit denen auch die FDP in der Ampel stärker auffallen will. Sie betonen, dass die Partei als kleinster Koalitionspartner ihre Vorstellungen nicht ohne Abstriche in der Ampel umsetzen kann. Man müsse die notwendigen Kompromisse aber besser erklären und liberale Verhandlungserfolge selbstbewusster darstellen. Das freilich ist schon das Maximum an Kritik, das derzeit an der Parteispitze zu hören ist.