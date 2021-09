FDP und Grüne: Was sie gemeinsam haben – und was nicht

Zeitnah – das ist die Antwort von Christian Lindner, wann die FDP nach der Bundestagswahl mit den Grünen in die ersten Gespräche startet. Sogenannte Vorsondierungen sollen das sein, so hat es der FDP-Bundesvorstand beschlossen. Ziel soll sein herauszufinden, ob es, wie er sagt, "ein gemeinsames fortschrittliches Zentrum geben kann".

Erst mit den Grünen reden, dann mit der Union – Lindner hält diese Reihenfolge für sinnvoll. Denn er ist der Ansicht: Zwischen Grünen und FDP gebe es die größten inhaltlichen Unterschiede. Auf der anderen Seite sagt er: Grüne und FDP seien die Parteien, die sich am stärksten gegen den "Status quo der großen Koalition" gewandt hätten.

Zum Artikel "Koalitionen nach der Wahl: Das sind die Optionen"

Beide wollen regieren, beide haben Zugewinne

Fortschritt, Aufbruch, Zukunft – diese Worte dürften nun immer wieder fallen, wenn beide Parteien zusammenkommen. Beide wollen neue Wege gehen, in der Klimapolitik, der Bildungspolitik, der Energiepolitik. Beide eint zudem die Lust aufs Regieren, nach vielen Jahren in der Opposition: Die FDP war 2013 aus der Regierung (und für vier Jahre gleich aus dem Bundestag) geflogen. Die Regierungszeit der Grünen liegt auf Bundesebene nun schon 16 Jahre zurück. Rot-Grün. Schröder, Fischer. Trittin. Bei dieser Wahl verbuchten beide Zugewinne, könnten den Rückenwind nutzen. Sie arbeiten auf Landesebene wie in Rheinland-Pfalz recht erfolgreich zusammen, hier in einem Dreier-Bündnis mit der SPD.

Doch wie gut könnte eine Premiere im Bund funktionieren? Haben beide die geplatzten Jamaika-Sondierungen verarbeitet? Oder droht eine Wiederauflage von 2017?

Grünen-Chef Robert Habeck hat am Tag nach der Wahl pragmatisch-zuversichtlich vor allem die inhaltlichen Schnittmengen erwähnt. Er nannte dabei Bürgerrechte, Innenpolitik, Liberalität ("nicht wirtschaftliche Liberalität, sondern rechtliche Liberalität"). Eine zunächst mal große Nähe sieht er auch bei Fragen zur Gleichberechtigung, Integration, Zuwanderung.

Gemeinsamkeiten in gesellschaftspolitischen Fragen

Mit der Einschätzung ist Habeck nicht allein. Der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Lucas Constantin Wurthmann sieht es ähnlich. In soziokulturellen Fragen stünden sich FDP und Grüne in der Tat "sehr nahe", sagt er im Gespräch mit BR24. Beide fänden ein Wahlrecht ab 16 gut, wollten eine offene und tolerante Gesellschaft mit der Ehe für alle. Beide hätten zudem eine Änderung des Wahlrechts auf den Weg gebracht.

Der Wunsch nach einer moderneren Bildung eint ebenfalls beide. Auch beim Klimaschutz gibt es dem Parteiprogramm zufolge Schnittmengen – wenngleich die FDP mehr auf Technik und Innovation setzen will, es beim Kohleausstieg nicht so eilig hat, kein radikales Ende für Verbrennungsmotoren fordert. Auch wie die von den Grünen angestrebten Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden sollen, ist vielen Liberalen nicht ganz klar.

Unterschiede in der Wirtschaftspolitik

Große Widersprüche bestehen laut Politikwissenschaftler Wurthmann generell bei sozioökonomischen Fragen, "vor allem in der Steuer- und Wirtschaftspolitik." Dass die Vorstellungen hier auseinandergehen, ist nach den zahlreichen Fernseh- und Talkrunden im Vorfeld der Wahl fast schon Allgemeinwissen. Die Grünen wollen untere und mittlere Einkommen entlasten, aber Besserverdiener stärker zur Kasse bitten; der von der SPD immer wieder angestrebten (aber bei der Regierungssuche wohl ziemlich bald zur Disposition stehenden) Vermögenssteuer stehen sie positiv gegenüber – während die FDP weder bei hohen Vermögen noch bei Erbschaften an der Steuerschraube drehen will.

Lindner hat das am Tag nach der Wahl noch einmal deutlich gemacht. Er sprach von "Leitplanken" seiner Partei, an denen sich nichts geändert habe – und nannte die Steuer-, aber auch die Haushaltspolitik: Keine höheren Steuern, mit Ausnahme großer Internetfirmen. Und auch kein Aufweichen der Schuldenbremse.

Wahlanalyse belegt Schnittmengen

Politikwissenschaftler Wurthmann fügt hinzu, dass die Grünen auch eine andere Sozialpolitik anstreben. Und doch gebe es gerade bei der jüngeren Anhängerschaft beider Parteien verbindende Elemente, in den Grund- und Lebenseinstellungen. Proeuropäisch, kosmopolitisch, eher liberal und weltoffen. Die Wahlanalysen dokumentieren zusätzliche Schnittmengen: Beiderlei Wähler sind mehrheitlich formal überdurchschnittlich gut gebildet und in einer guten wirtschaftlichen Lage, hier wie dort gibt es viele Selbstständige,. Das Programm ist für alle deutlich wichtiger als Person oder Parteibindung.

Allerdings sind die Vorstellungen nach der Wunschkoalition gänzlich andere. Grünen-Anhänger hätten am liebsten Rot-Grün-Rot gehabt, wie Politikwissenschaftler Oliver Drewes von der Universität Trier erklärt. Die Ampel-Koalition zusätzlich noch mit der SPD sei für sie nur das zweitliebste Modell – Jamaika mit der Union dagegen am wenigsten angesagt. Also genau das Bündnis, dass die FDP-Wählerschaft unter den möglichen Bündnissen am liebsten hätte.

Vorgespräche könnten zielführend sein

Der Politikwissenschaftler und politische Publizist Albrecht von Lucke hält eine Ampelkoalition mit einem SPD-Kanzler Olaf Scholz für die wahrscheinlichste Variante. Hier könnte die FDP sogar zum "Hauptgewinner" werden, da die Partei in dieser Konstellation sicher viel für sich herausholen werde, sagte von Lucke in der BR24 Rundschau im BR Fernsehen. Dass FDP und Grüne zuerst miteinander sprechen wollten, hält von Lucke für zielführend. "Ich bin ganz sicher, diese Vorgespräche werden im Endeffekt zu einer Ampelkoalition führen." Beide Parteien seien "Kanzlermacher" und könnten sich in Vorgesprächen klar werden, wo sie "geben und nehmen" könnten.

Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch konstatiert auf "tagesschau.de", dass beide jetzt erstmal nicht ohne einander können. "Natürlich sind die Grünen unbestritten in einer starken Position - aber auch die FDP. Sie sind aufeinander angewiesen", sagt Münch.