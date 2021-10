Kampf ums Finanzministerium: "Die Konkurrenz ist da, ohne Frage"

FDP-Führung berät am Montag über Koalitionsgespräche

Bei den Grünen mehrten sich am Sonntag die Stimmen, das einflussreiche Bundesfinanzministerium nicht kampflos der FDP zu überlassen. Es müsse jetzt darum gehen, Spielräume innerhalb der Schuldenbremse zu nutzen und mit der Bekämpfung von Geldwäsche sowie Steuerhinterziehung und Steuervermeidung neue Spielräume zu schaffen, sagte der Finanzpolitiker Sven Giegold in Berlin.

Geld sei zwar nicht alles, ergänzte Giegold. "Aber ohne Geld wird alles nichts." Das gelte dann für die Umsetzung der Klimapolitik als auch die geplante Digitalisierung des Landes. "Nur durch diese Finanzquellen wird es mit den bitter notwendigen Investitionen klappen." Noch deutlicher wurde der grüne Finanzminister aus Baden-Württemberg, Danyal Bayaz, auf Twitter. Habeck sei die Idealbesetzung für das Finanzministerium im Bund, das faktisch ein Veto-Recht hat. "Er hat sich nicht erst seit gestern gründlich auf diese verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet."

Erste Gespräche über eine erste Ampel-Koalition im Bund könnten in wenigen Tagen beginnen. Die FDP berät am Montag als letzte der drei Parteien über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Der SPD-Vorstand stimmte bereits am Freitag zu, die Grünen sprachen sich auf einem kleinen Parteitag am Sonntag dafür aus. Am Freitag hatten die Ampel-Sondierer ein gemeinsames Ergebnispapier vorgelegt, das als Grundlage dienen soll.