FDP-Politikerin Strack-Zimmermann rechnet mit Steuererhöhungen

Seit mehr als 25 Jahren ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann politisch aktiv: Nach vielen Jahren in der Kommunalpolitik, unter anderem als stellvertretende Oberbürgermeisterin ihrer Heimatstadt Düsseldorf, wechselte sie 2017 in den Deutschen Bundestag. Mittlerweile sitzt sie für die FDP im Europäischen Parlament.

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung geht Strack-Zimmermann davon aus, dass die neue Bundesregierung viele Ausgaben als Investitionen in die Infrastruktur oder in die Sicherheit deklarieren werde: "Sie können alles framen, Sie können alles unter dem Sicherheitsaspekt sehen", kritisierte die FDP-Politikerin am BR Sonntags-Stammtisch.