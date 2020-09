FDP-Politiker Toncar: "Finanzminister in keinem guten Licht"

Die Opposition setzt Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) im Cum-Ex-Skandal um die Hamburger Warburg Bank weiter unter Druck. Scholz habe Zweifel an seiner Rolle in mehreren Reden nicht ausräumen können, kritisierten Linke, Grüne, FDP und AfD im Bundestag. Der Finanzminister musste sich am Mittwoch gleich mehrmals den Fragen der Abgeordneten stellen, zunächst im Finanzausschuss, dann in der Bundestagssitzung.

Nun hat in der Bayern2-Radiowelt der FPD-Politiker Florian Toncar noch einmal angekündigt, dass man weiterfragen werde:

"Ehrlich gesagt, werfen die Erinnerungslücken, die Olaf Scholz geltend macht, kein gutes Licht auf den Vizekanzler." Florian Toncar, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

Keine eindeutigen Beweise

Es gebe zwar keinen eindeutigen Beweis für eine Einflussnahme durch Olaf Scholz auf die Hamburger Finanzbehörden, die die Steuerschulden der Warburg-Bank verjähren ließen. Jedoch hätten die Treffen mit den führenden Bankmanagern immer in den Wochen gelegen, in denen wichtige Entscheidungen im Steuerfall Warburg in der Finanzbehörde getroffen worden seien, erklärte Toncar.

"Über solche Indizien können wir nicht hinweggehen." Florian Toncar, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

Der Fall Wirecard

Auch das Verhalten von Olaf Scholz im Fall Wirecard sieht der FDP-Politiker kritisch. Scholz setze immer wieder den "Mythos" in die Welt, dass die Bankenaufsicht nicht ausreichende Befugnisse zur Kontrolle von Wirecard gehabt habe, sagte Toncar.

"Das ist nicht haltbar, das ist eine reine Schutzbehauptung, um den Bürgern zu erklären, warum da nichts passiert ist. Die Aufsicht hat umfassende Befugnisse heute schon." Florian Toncar, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

Für Florian Toncar ist die Diskussion um neue Regeln lediglich ein "Ablenkungsmanöver". Insgesamt hätte man bei Wirecard eine andere Gefahreneinschätzung gebraucht. Warum es die nicht gegeben habe, das wolle man nun wissen, so Toncar.