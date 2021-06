FDP-Politiker Lambsdorff: "Merkel hinterlässt die EU gespalten"

Alexander Graf Lambsdorff ist der wichtigste Außenpolitiker der FDP, saß mehrere Jahre im Europaparlament und wird von manchen schon als potenzieller Außenminister gehandelt, sollte es die FDP nach der Bundestagswahl in die Regierung schaffen. Entsprechend deutlich äußerte er sich am "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen über die aktuelle Außenpolitik der Bundesregierung und insbesondere von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Kritik an Merkels Europapolitik

Seine Bilanz nach 16 Jahren unter Merkels Kanzlerschaft fiel ernüchternd aus. "Frau Merkel hinterlässt die EU gespalten", sagte Lambsdorff. In der Migrationsfrage laufe die Spaltung zwischen Ost und West, in der Finanzfrage zwischen Nord und Süd. "Ich bin nicht sicher, dass sie Europa in einem besonders guten Zustand hinterlässt", meinte der FDP-Außenpolitiker. "Eine große Europapolitikerin war sie nicht."

Stammtisch-Moderator Hans Werner Kilz hatte Merkels Bilanz zuvor mit "einer gewissen Solidität" gelobt. Der Kabarettist Sigi Zimmerschied, ebenfalls zu Gast in der Sendung, sprach mit einem Augenzwinkern von der Kanzlerin als "gute Schauspielerin". "Sie war diszipliniert, sie war textsicher und hat die Inszenierungen beherrscht", meinte Zimmerschied.

In diesem letzten Punkt gab Alexander Graf Lambsdorff dem Kabarettisten recht. "Sie ist textsicher, kompetent, fleißig und macht viel", sagte er. Dennoch sei sie in der Europapolitik eher als Krisenmanagerin "mit der Feuerwehr" unterwegs gewesen. Langfristige strukturelle Verbesserungen für die Staatengemeinschaft habe sie jedoch nicht bewirkt.

Lambsdorff über Russland-Plan der Kanzlerin: "Unklug"

Dass Merkel auf ihrem wohl letzten EU-Gipfel vergangene Woche nun mit ihrem Russland-Plan gescheitert ist, hätte man laut Alexander Graf Lambsdorff schon vorhersehen können. "Es war einfach unklug und unstrategisch von ihr. Man kann Russland-Politik nicht nur mit Frankreich machen", sagte er. Jedes Vorhaben in diese Richtung ohne die Balten, Finnland oder Polen sei zum Scheitern verurteilt. In den Vorjahren habe die Kanzlerin jedoch gute Russland-Politik gemacht.

Als grundsätzliches Problem der Bundesregierung sieht Lambsdorff, dass Berlin zu sehr "im eigenen Saft" schmore. "Der Berliner politische Betrieb schaut sehr stark auf sich selbst", kritisierte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag. Man habe die EU, die Nato und andere internationale Belange vergessen. Dies müsse sich schnell ändern, denn die exportstarke deutsche Wirtschaft sei auf ein starkes Europa angewiesen.

FDP offen für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen

Im Hinblick auf die Bundestagswahl betonte Alexander Graf Lambsdorff: "Die FDP ist durchaus bereit, zu regieren. Aber es müssen die Inhalte stimmen." Dass die Jamaika-Koalitionsverhandlungen nach der Wahl 2017 scheiterten, habe daran gelegen, dass keines der Kernthemen der FDP entsprechend umgesetzt worden wäre.

"Trotzdem, man muss in der Politik Kompromisse machen", sagte Lambsdorff. In internationalen Fragen sehe er auch Schnittmengen mit den Grünen. Wenn es um Dieselfahrverbote oder andere "Bevormundungsthemen" gehe, werde es jedoch "schwierig". Dass die FDP in Schleswig-Holstein in einer Jamaika-Koalition und in Rheinland-Pfalz in einer Ampel-Koalition mitregiere, zeige aber den Willen seiner Partei, sich auf entsprechende Lösungen einzulassen.