FDP-Parteitag: Was wollen die Liberalen nun eigentlich?

Das sind klare Worte gewesen. Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner hat Bundeskanzler Olaf Scholz in der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine in Schutz genommen. Er vertraue dem Kanzler, pauschale Kritik an Olaf Scholz lehne er ab. Scholz wäge die Entscheidungen in diesen Tagen besonnen ab, sagte Lindner in seiner Rede auf dem Bundesparteitag in Berlin.

Das war ein deutliches Signal – vor allem an diejenigen in der FDP, die in den vergangenen Tagen gegen den Kanzler ausgeteilt hatten, allen voran die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. In mehreren Interviews hatte sie den Kanzler angegriffen: Er sei zu zögerlich, wirke unentschlossen, kommuniziere nicht gut.

Lindner: Die Ukraine braucht alle Hilfe

Zugleich betonte Christian Linder aber, der Ukraine im Krieg gegen Russland alle Unterstützung zukommen lassen zu wollen, die das Land jetzt brauche. Die Ukraine müsse diesen Krieg gewinnen und dafür seien auch Waffenlieferungen nötig, auch die Lieferung von schweren Waffen.

Linder weiß, dass der Kanzler und die SPD in dieser Frage zurückhaltend sind. In einem mit großer Mehrheit zugestimmten Antrag des Bundesvorstands heißt es: "Das wichtigste und kurzfristig wirksamste Mittel, um den russischen Vormarsch zu stoppen, ist die deutliche Intensivierung und Beschleunigung der Lieferung hochwirksamer Waffen an die ukrainische Armee."

Schwieriger Spagat für die Liberalen

Die Liberalen wollen in dieser Debatte den Druck auf die Regierungskoalition erhöhen, vor allem den Druck auf die SPD-Bundestagsfraktion. Was die FDP aber vermeiden will: Den Kanzler zu beschädigen und sich selbst innerhalb der Ampel in eine Oppositionsrolle zu begeben – deshalb die Loyalitätsbekundungen an den Bundeskanzler durch den FDP-Chef.

Ein schwieriger Spagat, den Christian Lindner und seine Liberalen da wagen. Wie wird die SPD darauf reagieren? Droht ein Koalitionskrach?

Schwere Waffen: Bald soll Einigung kommen

Der frisch gewählte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai und weitere liberale Spitzenpolitiker gaben sich in Gesprächen am Rande des Parteitags gelassen: Nächste Woche wolle man sich mit SPD und Grünen auf einen gemeinsamen Kurs einigen und die Frage gemeinsam beantworten, ob beziehungsweise wie viele schwere Waffen Deutschland an die Ukraine liefern werde. Vieles sei bei dem Thema schon auf den Weg gebracht, heißt es.

Die Liberalen lobten insbesondere die Entscheidung über den so genannten Ringtausch, also die Unterstützung osteuropäischer Staaten bei der Lieferung von Waffen und Kriegsgerät an die Ukraine, indem Deutschland neue Waffen und Ausrüstung an die helfenden Länder finanziert und liefert.

"Parteipolitisches Bodenturnen": Kritik an der Union

Eine Spaltung der Ampel durch die Koalition wolle man auf keinen Fall zulassen, war von den Delegierten zu hören. Christian Linder attackierte die Union, die nächste Woche einen Antrag zum Thema Waffenlieferung in den Bundestag einbringen wolle. In diesem fordern CDU und CSU die Bundesregierung auf, "aus verfügbaren Beständen der Bundeswehr in größtmöglichen Umfang Rüstungsgüter für die Ukraine bereitzustellen und unverzüglich dorthin zu liefern, inklusive ‚schwerer Waffen‘ wie gepanzerte Waffensysteme und Artilleriesysteme".

Die FDP werde diesen Antrag auf keinen Fall unterstützen, heißt es aus der Parteispitze. Christian Linder warf der Union Parteitaktik und "parteitpolitisches Bodenturnen" vor, das lediglich zum Ziel habe, die Bundesregierung zu destabilisieren.

Fazit: Die FDP laviert

Am Ende von Tag eins des zeittägigen Parteitags bleibt folgendes Bild: Die FDP wirkt unentschlossen und laviert in der Frage um die militärische Unterstützung der Ukraine herum.

Denn: Auf der einen Seite fordern Linder und die Partei schwere Waffen für die Ukraine, auf der anderen Seite kritisieren sie die Union für diese Forderung und nehmen den Bundeskanzler in Schutz, den zuvor mehrere FDP-Politiker kritisierten. Was genau wollen die Liberalen nun? Der Parteitag hat die Frage bisher nicht beantwortet.