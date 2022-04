FDP-Parteitag: Liberale wollen bei der Außenpolitik mitreden

Beim Bundesparteitag der FDP in Berlin wird an diesem Wochenende der Ukraine-Krieg ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Ist doch die Außenpolitik ein fast schon ererbtes Terrain für die Liberalen, auch wenn sie diesmal nicht den Außenminister stellen. Doch der Anspruch bleibt.

FDP für Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine

Die FDP macht Druck. In der Debatte um die Unterstützung der Ukraine vergeht kaum ein Tag ohne eine Forderung aus den Reihen der Liberalen. Prominente FDP-Politiker haben sich in den letzten Tagen dafür stark gemacht, dass die Bundesrepublik auch schwere Waffen an die Ukraine liefert, damit sie sich gegen die Übermacht der Russen verteidigen kann. Das sei auch eine deutsche Aufgabe.

Vor allem Marie-Agnes Strack Zimmermann gibt derzeit bei den Liberalen den Ton an. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag greift den Bundeskanzler an: Scholz tue zu wenig, wirke unentschlossen, kommuniziere nicht richtig. Im ZDF fragte sie sich, warum der Kanzler Probleme habe, Worte wie "Panzer" oder "schwere Waffen" in den Mund zu nehmen. Angesichts der des Mordens in der Ukraine wäre das ihrer Meinung nach genau das, was jetzt vonnöten wäre - auch von den anderen Nato-Partnern.

FDP kämpft mit dem Verlust des traditionellen Außenministeriums

Manche Liberale schmerzt es, dass das Außenministerium nicht in gelber, sondern in grüner Hand ist. Doch umso mehr will die FDP in der Außen- und Verteidigungspolitik eine Rolle spielen – angelehnt an die Tradition der bisher vier liberalen Außenminister, darunter Hans-Dietrich Genscher und Guido Westerwelle.

Lindner will starke Bundeswehr

Darum stehen der Krieg in der Ukraine und die Folgen an diesem Wochenende im Zentrum des FDP-Parteitages. In einem Leitantrag unterstützen die Liberalen die Stärkung der Bundeswehr. Parteichef Christian Lindner hatte schon seit Wochen gefordert, dass Deutschland im Laufe dieses Jahrzehnts eine der handlungsfähigsten, schlagkräftigsten Armeen bekommen solle. Er will in Kampfflugzeuge, Panzer und bewaffnete Drohen investieren.

Pläne für europäische Verteidigungsarmee

Die Liberalen fordern zudem eine europäische Verteidigungsunion, die soll aber nur ein Zwischenschritt sein, erklärte kürzlich der designierte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Europa müsse künftig außenpolitisch und auch verteidigungspolitisch mit einer Stimme sprechen. Da denke er auch an eine europäische Verteidigungsarmee.

Milliarden für die Aufrüstung. Wie die Koalitionspartner SPD und Grüne im Einzelnen dazu stehen, wird sich noch zeigen. Viele Grüne wollen das Geld lieber in der Entwicklungshilfe als in Waffen angelegt sehen.

Energie: Differenzen mit dem Koalitionspartner

In der Energiepolitik könnte der Krieg in der Ukraine alte Gräben zwischen den Ampel-Partnern aufreißen: Die FDP will auf ihrem Parteitag über mehr Gasförderung in der Nordsee sprechen. Und: Die Liberalen wollen die Ausstiegspläne bei Kohle- und Atomenergie überdenken - für die meisten Grünen eine Albtraum.

Lindner bleibt bei Schuldenbremse

Und trotz explodierender Preise und der Kritik, dass die bisher beschlossenen Entlastungen hinten und vorne nicht reichen, wird FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner wohl auch beim Parteitag wieder sagen, dass er die Schuldenbremse 2023 "wie von mir geplant" einhalten will.

Liberale schielen nach den Landtagswahlen

So wollen sich die Liberalen treu bleiben, eindeutige Signale an die Parteianhänger. Die bevorstehenden Landtagswahlen stets im Blick.

Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch ist skeptisch, ob dieses Vorgehen erfolgreich sein kann. Ihrer Meinung nach müsste sich die Partei thematisch mehr öffnen und neue Wählergruppen in den Blick nehmen. Schließlich seien die Deutschen ein Volk der Wechselwählerinnen und Wechselwähler geworden.