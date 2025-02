FDP-Wahlpleite: Lindner erklärt Rückzug – Nachfolger Kubicki?

Seit 2013 ist Lindner FDP-Vorsitzender

Lindner ist seit 2013 Bundesvorsitzender der FDP. Er führte die Partei 2017 nach vier Jahren in der außerparlamentarischen Opposition zurück ins Parlament und entschied sich damals gegen eine Jamaika-Regierungsbeteiligung. In der Ampel-Bundesregierung ab 2021 war Lindner Bundesfinanzminister, bis die FDP im vergangenen November die Regierung verließ.

Dass er es schon als Jugendlicher mit einer Marketingagentur zu viel Geld und noch während des Zivildienstes zu seinem ersten Porsche brachte, kam in der FDP gut an. "Probleme sind nur dornige Chancen", sagte Lindner 1997 als Schüler. Später machte er noch die Rennfahrerlizenz und den Jagdschein – in den Augen seiner Kritiker Beweise seiner Abgehobenheit. Auch in der Partei machte Lindner schnell Karriere. Mit 16 trat er der FDP bei.

FDP: Unklar, wie es nach Lindner personell weitergeht

Wenn Lindner die Parteiführung abgibt, hinterlässt er dort ein Machtvakuum. Auf der Wahlparty rief der 46-Jährige: "So oder so: Ab morgen wird die Fahne der Freien Demokraten wieder aufgerichtet." Wer dafür in Frage kommt, ist unklar. Das gilt auch für die Frage, welche Zukunftspläne er selbst hat. Es heißt, er habe viele Möglichkeiten, wieder in die freie Wirtschaft zu wechseln.

Langweilig werden dürfte ihm nicht: Lindner und seine Ehefrau, die Journalistin Franca Lehfeldt, erwarten Ende März ihr erstes gemeinsames Kind, knapp drei Jahre nach ihrer schlagzeilenträchtigen Hochzeit auf Sylt. Lindner sagte dazu mal, beide Elternteile wollten sich "gleichermaßen um die Erziehung kümmern".

Mit Informationen von AFP