FDP: Lindner schasst Generalsekretärin und nominiert Wissing

Das Verhältnis zwischen FDP-Parteichef Christian Lindner und seiner Generalsekretärin Linda Teuteberg gilt schon länger als belastet. Aber Teuteberg wollte ihren Posten nicht vorzeitig räumen. Doch jetzt stellt sie ihr Amt zur Verfügung, um der Partei eine Hängepartie zu ersparen. Auf dem Parteitag im September kann ein neuer FDP-Generalsekretär gewählt werden. Und den hat Parteichef Lindner heute der Presse vorgestellt: den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing.

Erst nach etwas mehr als 15 Minuten auf der Pressekonferenz in der Parteizentrale der FDP fiel Parteichef Lindner noch etwas ein. Zuvor hatte er seinen neuen Wunsch-Generalsekretär Wissing vorgestellt, der designierte Schatzmeister der FDP, Harald Christ, durfte noch die SPD angreifen und so weiter und so fort. Dann fiel es Lindner ein: "Ich möchte Linda Teuteberg danken." Sie werde ein "starker Teil unseres Teams" bleiben, so der FDP-Chef.

Schlammschlacht zwischen Teuteberg und Lindner

Vorausgegangen war eine regelrechte Schlammschlacht. In mehreren Medien wurden anonyme Stimmen aus der Partei zitiert, die Teutebergs Ablösung forderten. Vermutlich kamen die Zitate aus Lindners Umfeld; bewusst gestreut, um die Generalsekretärin unter Druck zu setzen.

Eigentlich steht eine Neuwahl für den Posten der Generalsekretärin erst im kommenden Frühjahr an. Was macht Lindner? Er lässt die Diskussion zu, unterbindet sie nicht. Womöglich, um den Druck auf Teuteberg zu erhöhen. Doch sie gibt sich nervenstark. Das berichten mehrere hochrangige FDP-Politiker dem BR. Dafür zollen sie ihr auch Respekt.

Teuteberg gab sich nervenstark

Denn beim Parteitag 2019 wählten die FDP-Delegierten Linda Teuteberg mit fast 93 Prozent zur Generalsekretärin. Lindner hatte sie persönlich vorgeschlagen. Auf ihr Votum pocht Teuteberg bis zuletzt. In einer Erklärung schreibt sie: Um das Amt der Generalsekretärin ausüben zu können, sei neben der demokratischen Legitimation durch den Bundesparteitag auch der Rückhalt und das Vertrauen des Vorsitzenden erforderlich.

"Ich nehme zur Kenntnis, dass der Vorsitzende sich nun erklärt hat, mit mir in der Position als Generalsekretärin der FDP nicht zusammenarbeiten zu wollen und heute einen neuen Generalsekretär vorzuschlagen." Linda Teuteberg

Lindner will sich nicht zur Wahl stellen

Lindner begründet den Personalwechsel damit: "Die Themen im Land haben sich verändert, also verändert sich das thematische Profil der FDP." Jetzt gehe es um Wirtschafts- und Finanzpolitik. Das ist insofern interessant, weil sich die FDP schon immer Wirtschaft und Finanzen auf ihre Fahnen geschrieben hat.

Und Lindner selbst? Er könnte sich in dieser Logik auch beim Parteitag im September zur Wahl stellen und sein Votum erneuern. "Wahlen sind nicht vorgesehen", mit diesen Worten wischt er die Frage vom Tisch. Basta.

Lindner: "Dann ist es besser zu regieren, als nicht zu regieren"

In der FDP-Zentrale richtet Lindner dann seine Augen auf ein Ziel: Regieren. Endlich regieren. Die FDP schließe nichts aus und habe auch keine Lieblingskonstellation, versichert er. Entscheidend sei, dass sich die Liberalen einbringen könnten. "Dann ist es besser zu regieren, als nicht zu regieren", sagt Lindner.

Eine Abwandlung zu seinem viel kritisierten Spruch beim Ausstieg der FDP aus den Jamaika-Sondierungen im November 2017. Damals hatte er gesagt: "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren."

Dieser Satz holt ihn immer wieder ein. Es sind die Geister, die er rief. Bis heute gibt es von den Bundestagsabgeordneten anderer Fraktionen Häme, wenn ein FDP-Politiker behauptet, die Liberalen würden es besser machen. Sie hatten schließlich die Chance, kontern dann die anderen.

FDP im Abwärtstrend

Auch die vergangenen Monate liefen schlecht für die FDP. Spätestens seit dem Debakel rund um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen läuft es nicht mehr rund. In Hamburg flog die FDP das erste Mal seit ihrem Wiederaufstieg aus einem Länderparlament. Und in den Umfragen: mal fünf, mal sechs Prozent.

Ein längst begrabenes Trauma kommt wieder zum Vorschein: 2013 flog die FDP krachend aus dem Bundestag. Diese Geschichte könnte sich wiederholen.

Lindner unter Druck: Es grummelt in der FDP

Deshalb steigt der Druck auf Lindner selbst. Es geht um politische Karrieren, wenn nicht gar um die Existenz der FDP. Ein Mitglied aus dem Bundesvorstand kommentiert das liberale Personalkarussell gegenüber dem BR so: "Gut, dass das jetzt erledigt ist. Aber ich bezweifle, dass wir wegen eines neuen Generalsekretärs auch nur einen Prozentpunkt dazu gewinnen."

Tatsächlich ist in keiner der im Bundestag vertretenen Parteien die Macht derart zentral auf eine Person vereinigt wie in der FDP. Die FDP ist Christian Lindner. Auch deshalb grummelt es innerhalb der Liberalen. Auf dem von Lindner angestoßenen Personalkarussell könnte deshalb auch ein Platz für ihn sein. Oder wie es ein anderes Vorstandsmitglied sagt:

"Lindner hatte nur noch einen freien Schuss. Der muss jetzt auch sitzen."