FDP-Generalsekretär: Ukraine-Krieg "die Schande unserer Zeit"

"Dieser Parteitag der Freien Demokraten findet in besonderen, in unsicheren Zeiten statt", sagte der frisch gewählte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. In diesen unsicheren Zeiten suchen die Liberalen nach dem richtigen Kurs. So standen der Krieg in der Ukraine und seine Folgen über zwei Tage im Mittelpunkt der Debatten, auch in der ersten Rede von Djir-Sarai als Generalsekretär. Dieser Krieg sei eine "Schande unserer Zeit". Er sei "völkerrechtswidrig und ein Verbrechen".

FDP gegen Wiedereinführung der Wehrpflicht

Fast einstimmig gaben die Liberalen grünes Licht – für den Leitantrag des Bundesvorstandes, die Schwerpunkte darin: Die Bundeswehr soll zu einer der modernsten und schlagkräftigsten Armeen in Europa ausgebaut werden, mit Milliarden für Ausrüstung und neue Waffensysteme. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht lehnt die FDP allerdings ab.

Junge Liberale fordern Energieembargo gegen Russland

Darüber hinaus ging es um die künftige Energieversorgung. Die Liberalen drängen auf ein möglichst schnelles Ende der Rohstofflieferungen aus Russland – insbesondere die jungen Liberalen (Julis) machen Druck. Die Juli-Vorsitzende Franziska Brandmann erinnerte daran, dass Länder der Europäischen Union für Energieimporte seit Beginn des Ukraine-Kriegs 40 Milliarden Euro an das russische Regime überwiesen hätten: "Das muss ein Ende haben. Und deshalb fordern wir ein Energieembargo, weil wir nicht weiter die Kriegskasse Putins finanzieren sollten."

Doch auf einen konkreten Zeitplan für ein Öl- und Gas-Embargo konnten sich die Delegierten nicht einigen.

Ausstieg aus Kernkraft und Kohle verschieben?

Was sich aber heute schon abzeichnet: Um schnell von Russland unabhängig zu werden, wird es in der Ampel-Koalition noch hitzige Diskussionen geben, so meinte etwa Martin Hagen, der Chef der Bayern-FDP und Mitglied des FDP-Bundesvorstandes: "Inwieweit wir möglicherweise auch eine Verlängerung von Kernkraft-Laufzeiten prüfen müssen, wie schnell wir tatsächlich aus der Kohle aussteigen können", das werde Diskussionen geben, die müsse man austragen.

Weiteres Thema: Der Schutz der sogenannten kritischen Infrastruktur und der Unternehmen vor Cyberattacken – gerade mit Blick auf russische Hackerangriffe. Die Regierung müsse eine Cybersicherheitsstrategie auf den Weg bringen, so die Liberalen.

Djir-Sarai hat "immer die richtige Antwort"

Mit diesen Schwerpunkten und der Forderung, schnell schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, ging der Parteitag mit mehreren klaren Signalen zu Ende. "So unübersichtlich oder sogar auch hoffnungslos die Zeiten, in denen wir leben, auch erscheinen mögen – der Einsatz für Freiheit, Bürgerrechte und Menschenrechte ist immer die richtige Antwort, meine Damen und Herren", sagte FPD-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.

Zum Schluss zeigten sich die Liberalen recht zufrieden. Auch wenn sie wissen, dass das Ringen um den richtigen politischen Kurs in der Krise erst begonnen hat.