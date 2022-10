FDP fordert ausreichend hohe Besitzgrenzen für Cannabis

"Wir regulieren ja auch nicht, wie viele Flaschen Wein jemand zuhause haben darf". Mit dieser zugespitzten Bemerkung spricht sich der FDP-Politiker Johannes Vogel für einen gesetzlich legitimierten Besitz von Cannabis aus. Man solle Kanada als Vorbild nehmen.

Vogel: Regelungen für den Straßenverkehr anpassen

Kanada habe Möglichkeiten gefunden, wie Polizistinnen und Polizisten erkennen können, wenn jemand nicht fahrtüchtig ist. "Gleichzeitig ist es nicht so, dass man als fahruntüchtig gilt, nur weil man vor Tagen gekifft hat und das labortechnisch noch nachweisbar ist", sagte Vogel. In Kanada hätten sich Spucktests bewährt.

Zudem, so Vogel, müssten die Straßenverkehrsregelungen angepasst werden. "Die Regelung im Verkehr muss so geändert werden, dass man zwei Wochen nach der letzten Einnahme von Cannabis Autofahren kann - und dies nur im akuten Rauschzustand nicht erlaubt ist. Sonst würden wir ja faktisch nicht legalisieren", sagte der FDP-Politiker.

Kauf und Besitz von 20 Gramm Cannabis könnte bald straffrei sein

Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einem Gesetz zur Cannabis-Legalisierung, hat aber noch keine Einigung erzielt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hatte berichtet, ein Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums sehe vor, dass Kauf und Besitz von 20 Gramm Cannabis ab 18 Jahren künftig grundsätzlich straffrei sein sollen.

Die Ampelkoalition möchte Cannabis legalisieren. Andere europäische Ländern sind schon weiter in der Frage, inwieweit Cannabis erlaubt ist. In Österreich etwa sind seit 2017 Produkte erlaubt, die Cannabidiol (CBD) enthalten. Im Gegensatz dazu ist THC (Tetrahydrocannabinol), das für den berauschenden Effekt von Cannabis verantwortlich ist, ab mehr als 0,3 Prozent illegal. Dieser Effekt ist bei der Diskussion um die Legalisierung von Cannabis umstritten, weil er Änderungen im Verhalten und in der Wahrnehmung der Außenwelt verursacht.

Für den Freizeitkonsum gilt THC als nicht unbedenklich. Dennoch sollen 20 Gramm Cannabis-Besitz pro Erwachsenem künftig erlaubt sein. Dies sieht eine vor kurzem veröffentlichte Eckpunkte-Regelung des Bundesgesundheitsministeriums vor.