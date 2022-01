FDP-Dreikönigstreffen: Debatte um Corona und politischen Kurs

Die Ampelkoalition soll nach den Vorstellungen der FDP auf die befürchtete fünfte Corona-Welle mit "maßvollen Einschränkungen" reagieren. "Der Schutz der Gesundheit ist ein hohes Gut, aber das höchste Gut unserer Verfassung, das ist und bleibt die Freiheit", sagte Parteichef Christian Lindner beim traditionellen Dreikönigstreffen. Das fand pandemiebedingt zum zweiten Mal in Folge als Online-Veranstaltung statt. Im Stuttgarter Opernhaus, das sonst am 6. Januar bis auf den letzten Platz voll mit FDP-Anhängern ist, versammelte sich nur die Partei-Spitze.

Impfpflicht: Lindner bleibt unkonkret

Linder bekräftigte flächendeckende Schließungen, zum Beispiel von Schulen und Betrieben, und einen Lockdown verhindern zu wollen. Der Verlauf der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen sei eine Bestätigung für ein maßvolles Vorgehen. Die Krisenstrategie der neuen Bundesregierung zeige Wirkung.

Auch zum Thema Impfpflicht äußerte er sich. Sie sei ein empfindlicher Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen, über das zu Recht ohne Parteilinien entschieden werden müsse. Die Forderung aus der Union, die Ampel-Regierung müsse hierzu eine Position beziehen, lehnt er ab. Der baden-württembergische FDP-Chef Michael Theurer wurde konkreter. Er glaube nicht, dass eine Pflicht weiterhelfe. "Ich persönlich bin, was ein Bußgeld angeht, immer noch skeptisch, weil ich den Eindruck gewonnen habe, dass ein Bußgeld eingefleischte Impfgegner wahrscheinlich nicht dazu bringen wird, sich impfen zu lassen", so Theurer.

Der kommissarische FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai mahnte einen respektvollen Umgang in der Corona-Debatte an. "Die Art und Weise, wie wir jetzt in dieser pandemischen Situation miteinander umgehen, wird darüber entscheiden, in welchem Land wir nach der Pandemie leben", sagte der FDP-Politiker, der noch von einem Parteitag als Generalsekretär bestätigt werden muss.

FDP betont Eigenständigkeit

Abseits von Corona hinaus ging es viel um die liberalen Lieblingsthemen: eine moderne Einwanderungspolitik, Klimaschutz durch technischen Fortschritt, finanzielle Entlastungen, Schuldenbremse. Djir-Sarai betonte einen FDP-Klassiker, das Aufstiegsversprechen: "Ich will eine FDP, die sich dafür einsetzt und stark macht, dass es in unserem Land keine Rolle spielt, wo jemand herkommt, sondern viel wichtiger ist, wo jemand hin will. Ich will eine FDP, die dafür sorgt, dass die Menschen in unserem Land Chancen haben."