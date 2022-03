Lambsdorff: NATO-Gebiet durch Ukraine-Krieg bisher nicht bedroht

Die Ukraine und Russland verhandeln wieder. Noch auf einer untergeordneten Ebene, aber Ziel ist ein direkter Austausch zwischen den beiden Staatschefs. Das erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der vergangenen Nacht in einer Videoansprache - und der Kreml lehnt das zumindest nicht kategorisch ab. Noch aber steht die militärische Auseinandersetzung im Mittelpunkt. Die russische Armee rückt näher an die ukrainische Hauptstadt Kiew heran - und sie greift jetzt auch Ziele im Westen des Landes an.

Noch keine Bedrohung von NATO-Gebieten

Der FDP-Außen- und Sicherheitspolitiker Alexander Graf Lambsdorff sieht das NATO-Gebiet durch den Krieg in der Ukraine bisher nicht bedroht. Auch die jüngsten russischen Luftangriffe in der Westukraine, wenige Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, dürfe man nicht als Annäherung des Konflikts an NATO-Territorium verstehen, so Lambsdorff im BR24 Thema des Tages. "Hier wird in der Berichterstattung teilweise überzogen", so der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag wörtlich.

Die Angriffe seien nicht vergleichbar mit der Aggression im Osten der Ukraine. Sie seien, so Lambsdorff, eher ein symbolischer militärischer Akt der russischen Seite. Diese wolle deutlich machen, dass sie Anspruch auf die gesamte Ukraine erhebe, also auch auf den Westen.

Lambsdorff gegen schnellen Energie-Lieferstopp

Bei der Frage nach einem schnellen Lieferstopp für russisches Gas und Öl stellte sich Lambsdorff hinter die Linie von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Dieser habe Recht mit der Argumentation, ein schneller Lieferstopp führe zu schweren Verwerfungen in Deutschland.

"Bundesregierung geht den richtigen Weg"

"Wenn wir eine starke westliche Antwort auf die russische Aggression wollen, dann muss der Westen auch stark bleiben", sagte er im BR24-Interview. Deshalb sei ein Umsteuern in der Energiepolitik, mehr Unabhängigkeit von Russland, das ein paar Monate dauere, besser als ein Bruch, der Deutschland massiv schwächen würde. Die Bundesregierung, so Lambsdorff, gehe hier den richtigen Weg.