"Tyrannei nicht fern": FDP attackiert Söder bei Teil-Impfpflicht

Der Vorwurf: Bayerischer Pflege-Egoismus

Der FDP-Wirtschaftspolitiker Gerald Ullrich warf Söder vor, mit seinen Aussagen zur Impfpflicht Pflegekräfte aus anderen Bundesländern nach Bayern locken zu wollen. "Wenn Bayern die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht umsetzen will, hat das weitreichende Folgen für angrenzende Bundesländer wie Thüringen", sagte Ullrich gegenüber dpa.

"Söders Alleingang könnte zur Folge haben, dass Pflegekräfte künftig nach Bayern pendeln oder abwandern, wenn sie in ihrem Bundesland nicht arbeiten können", so Ullrich. Nur länderübergreifende Lösungen ergäben Sinn, betonte Ullrich. Söders Manöver dagegen könne "ein bayerisches Konjunkturprogramm für Pflegekräfte" werden.

Dürr sieht Söder im Wahlkampf-Modus

Auch der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, äußerte seine Verwunderung über den Kurswechsel Söders bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und in der Corona-Politik überhaupt. Vor ein paar Wochen habe der CSU-Vorsitzende "noch eine Impfpflicht für alle Menschen in Deutschland gefordert und jetzt nicht einmal die einrichtungsbezogene Impfpflicht", sagte Dürr den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er habe das Gefühl, dass das "auch ein bisschen mit Landtagswahlkämpfen" zusammenhänge und damit, "dass Markus Söder ein bisschen an Popularität in Bayern eingebüßt hat".

Das Gleiche gelte für Söders Positionen zu den Corona-Maßnahmen insgesamt, so Dürr: "Markus Söder wollte vor ein paar Wochen den Lockdown in Deutschland, er wollte möglichst alles schließen, wenig Freiheitsrechte erlauben", so Dürr: "Jetzt das komplette Gegenteil, er möchte jetzt ganz, ganz viel öffnen."

FDP-Fraktion fordert Maßnahmen-Ende am 20. März

Die FDP-Bundestagsfraktion will nach den Worten Dürrs sämtliche geltenden Corona-Schutzmaßnahmen im März beenden. "Am 20. März sollte Deutschland zur Normalität zurückkehren", sagte Dürr: "Denn dann laufen die Maßnahmen aus, wenn der Bundestag nicht aktiv eine Verlängerung beschließt." Für eine Verlängerung bestehe aus heutiger Sicht jedoch kein Anlass.

"Der Gradmesser für die Corona-Einschränkungen muss immer die Belastung des Gesundheitssystems sein", sagte Dürr. "Glücklicherweise gibt es diese Überlastung nicht mehr." Derzeit sei zu erleben, dass die Kliniken sehr gut mit der Omikron-Welle umgehen könnten, argumentierte Dürr. "Daher sollten wir schon heute damit beginnen, die Freiheitseinschränkungen Schritt für Schritt zurückzunehmen und zum 19. März - also in über einem Monat - auslaufen zu lassen."