USA: Verletzte bei Israel-Demo - FBI spricht von Terroranschlag

Knapp zwei Wochen nach dem tödlichen Angriff vor dem Jüdischen Museum in Washington ermittelt die US-Bundespolizei FBI nach einer Attacke in Boulder im Bundesstaat Colorado wegen Terrorverdachts. Dort hatte am Sonntag (Ortszeit) ein Verdächtiger Brandsätze in eine Demonstration zum Gedenken an die noch in Gaza verbliebenen israelischen Geiseln geworfen. Laut Polizei wurden sechs Menschen im Alter zwischen 67 und 88 Jahren teils schwer verletzt. Der 45-jährige Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen. Auch er wurde ins Krankenhaus gebracht.

FBI: "Gezielter Terroranschlag"

Es sei klar, dass es sich bei dem Vorfall in der Fußgängerzone um einen "gezielten Gewaltakt" handele, teilte ein FBI-Vertreter auf einer Pressekonferenz mit. FBI-Direktor Kash Patel bezeichnete den Vorfall in einer Erklärung als "gezielten Terroranschlag".

Zeugen zufolge habe ein männlicher Täter einen behelfsmäßigen Flammenwerfer bei dem Angriff benutzt, einen Brandsatz in eine Menschenmenge geworfen. In einer Aufnahme von dem Angriff ist ein Mann ohne Hemd zu sehen, der durchsichtige Flaschen in den Händen hält, während das vor ihm befindliche Gras in Flammen steht. In dem Video ist zudem zu hören, wie er Slogans wie "Schluss mit den Zionisten", "Palästina ist frei" und "Sie sind Mörder" in Richtung mehrerer Menschen ruft, die einen am Boden liegenden Menschen versorgen.

Attacke auf wöchentliche Veranstaltung

Der jüdischen Organisation "Anti-Defamation League" zufolge richtete sich der Angriff gegen die Teilnehmer der Veranstaltung "Boulder Run for Their Lives". Die Demonstrierenden wollten demnach bei der wöchentlich stattfindenden Kundgebung auf das Schicksal der Hamas-Geiseln aufmerksam machen.

Der Vize-Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, teilte bei "X" (externer Link) mit, dass es sich bei dem Mann um einen ausländischen Staatsangehörigen handele, dessen Visum abgelaufen sei. Das Weiße Haus erklärte, Präsident Donald Trump sei über den Vorfall informiert worden. Auch Außenminister Marco Rubio bezeichnete den Angriff als "gezielten Terroranschlag". "Terror hat keinen Platz in unserem großartigen Land", so Rubio.

"Angriff auf uns alle"

Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, äußerte sich nach dem Vorfall empört. Der "Terrorismus gegen Juden" mache nicht "an der Grenze zum Gazastreifen Halt", erklärte er. "Er brennt bereits in den Straßen Amerikas." Die Organisation "Israeli-American Council" verurteilte die Tat als "Angriff auf uns alle".

Die Tat in Boulder ereignete sich nur knapp zwei Wochen nach einem tödlichen Angriff vor dem Jüdischen Museum in Washington. Dort hatte ein bewaffneter Angreifer Mitte Mai den Deutsch-Israeli Yaron Lischinsky und die US-Bürgerin Sarah Lynn Milgrim getötet.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters