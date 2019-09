Fast jeder fünfte Hartz-IV-Empfänger zahlt bei Miete drauf

Auch wenn Kritiker regelmäßig dagegen Sturm laufen: Hartz-IV bedeutet keine volle Abfederung durch den Staat. Fast jeder fünfte Haushalt der die Unterstützung empfängt, muss einen Teil seiner Wohnkosten selbst bezahlen. In 19,2 Prozent der Fälle, übernahmen die Kommunen 2018 nicht die gesamte Miete, da sie oft als unangemessen hoch eingestuft wurde. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Darüber hatten als erstes die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet.

Wohnkostenlücke ist kleiner geworden

Die Betroffenen mussten im Schnitt jährlich 985 Euro zur Miete beitragen - was etwa 82 Euro im Monat und damit fast einem Fünftel des Regelsatzes entspricht. In ganz Deutschland waren nach Angaben der Bundesregierung 546.000 Hartz-IV-Haushalte betroffen.

Im Vergleich der Bundesländer mussten beispielsweise in Rheinland-Pfalz fast 30 Prozent der Hartz-IV-Empfänger einen Teil ihrer Miete selbst übernehmen. In Baden-Württemberg waren es 23,1 Prozent. In Nordrhein-Westfalen lag die Quote mit 18,4 Prozent unter dem Durchschnitt.

Doch insgesamt ist diese sogenannte Wohnkostenlücke bundesweit zuletzt kleiner geworden: 2013 lag der Anteil der Bedarfsgemeinschaften, die nicht die vollen Wohnkosten ersetzt bekamen, noch bei 23,5 Prozent. Alleinerziehende trugen im vergangenen Jahr mit 21,8 Prozent überdurchschnittlich häufig einen Teil ihrer Wohnkosten selbst. Sie zahlten im Schnitt 1.063 Euro pro Jahr zu. Bei Familien mit mindestens einem Kind waren es sogar 1.137 Euro.

Hartz-IV-Empfänger können auch zum Umzug aufgefordert werden

Zwar steht im Sozialgesetz, dass die Wohnkosten von Hartz-IV-Empfängern in angemessener Höhe übernommen werden - was jedoch angemessen ist, entscheidet die jeweilige Kommune. Wird die Wohnung als zu teuer eingestuft, können die Bewohner dazu aufgeordert werden, umzuziehen oder eben einen Teil der Miete selbst zu tragen.

Das Bundessozialministerium machte in seiner Antwort an die Linksfraktion darauf aufmerksam, dass es auch andere Gründe haben kann, wenn die Wohnkosten nicht in voller Höhe gezahlt werden: Etwa, wenn ein Teil der Wohnung zu Geschäftszwecken verwendet wird.

Kipping will verbindliche Kriterien für Wohnungskosten

Weil bezahlbarer Wohnraum gerade in vielen Städten knapp sei, bleibe Arbeitslosen bei zu hohen Mieten häufig nur der Weg, die Differenz zu zahlen, sagte Linken-Parteichefin Katja Kipping den Funke-Zeitungen: "Dieses Geld fehlt Menschen, die jeden Cent dreimal umdrehen müssen."

Die Politikerin forderte bundesweit verbindliche Kriterien für die Kosten der Unterkunft, "die auch tatsächlich ausreichen, um eine taugliche Wohnung zu bezahlen". Bei der Berechnung von angemessenen Kosten müsse zudem berücksichtigt werden, ob zu diesen Preisen überhaupt Wohnungen verfügbar seien, so Kipping.