Fast Food und Tierwohl: McDonald's will besseres Burger-Fleisch

Landwirte müssen umbauen

Um in Zukunft die Tierwohl-Haltungsstufe 3 erfüllen zu können, muss Josef Müller an seinem Stall noch ein paar Umbauten machen und an einer Seite die Fenster vergrößern, damit die Tiere mehr Licht haben. Für andere Milchbauern wird es weitaus aufwändiger, wenn sie weiterhin bei Best-Beef mitmachen wollen. Bis 2027 sollen 25 Prozent der Hackfleisch-Patties bei der Fast-Food-Kette aus dem Programm kommen.

Landwirte geben McDonald's gute Noten

Von Seiten des Bayerischen Bauernverbands und des Verbands bayerischer Milcherzeuger heißt es, dass McDonald's bei den Verträgen viel fairer agiere als der Lebensmitteleinzelhandel bei seinen Tierwohlstufen. Der Konzern zahle immer den aktuellen Schlachtpreis und setze den Best-Beef- Aufschlag oben drauf. Pro Tier sind das rund 30 Euro.