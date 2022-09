Fast 190 Migranten aus dem Ärmelkanal gerettet

Die französischen Behörden haben innerhalb von weniger als 24 Stunden fast 190 Migranten aus dem Ärmelkanal geholt. Die Menschen wurden bei mehreren Einsätzen am Samstag aus einfachen Booten geborgen, mit denen sie von Nordfrankreich aus nach England zu gelangen versuchten, wie die Behörden mitteilten. Sie wurden auf das französische Festland zurückgebracht.

In den frühen Morgenstunden wurden etwa 60 Migranten vor Zuydcoote von der Küstenwache geborgen, wie die Präfektur der Region mitteilte. Später am Morgen wurden dann 50 Migranten aus Seenot vor Hemmes-de-Marcq gerettet. Die Gendarmerie barg bei zwei anderen Einsätzen insgesamt 76 Migranten aus dem Kanal.

Mehr Bootsflüchtlinge durch stärkere Kontrollen am Eurotunnel

Die Zahl der Migranten, die in notdürftigen Booten die lebensgefährliche Fahrt über den Ärmelkanal riskieren, hat zuletzt zugenommen. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die französischen Behörden die Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen am Eurotunnel unter dem Kanal sowie am Hafen von Calais verstärkt haben.

Nach Schätzung des Innenministeriums in Paris versuchten zwischen dem 1. Januar und dem 13. Juni etwa 20.000 Migranten, in provisorischen Booten über den Ärmelkanal nach England zu gelangen. Das waren 68 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.