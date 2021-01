Fast 17.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag 16.946 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. In Bayern verzeichnete die Behörde 2.879 neue Covid-19 Fälle. Bundesweit wurden 465 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert, in Bayern waren es 89.

Interpretation der Daten weiter schwierig

An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Interpretation der Daten ist momentan generell schwierig, weil laut RKI um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 162,2

Aus den gleichen Gründen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz momentan mit Vorsicht zu bewerten: Die Zahl der binnen sieben Tage an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag am Sonntagmorgen bundesweit bei 162,2. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind dabei enorm: Die höchsten Inzidenzen haben momentan Sachsen mit 269,8 und Thüringen mit 232,4. Den niedrigsten Wert hat zur Zeit Bremen mit 74,0. Für Bayern meldete das RKI am Morgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 156.

Neue Regelung droht Hotspots mit Inzidenz über 200

In 26 bayerischen Kommunen lag der Inzidenzwert über 200: Aufgrund der neuen Corona-Beschlüsse droht diesen Städten und Gemeinden ab Montag ein eingeschränkter Bewegungsradius für touristische Reisen.

R-Wert weiterhin über 1

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Sonntag bei 1,16. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 116 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Auch diesen Wert betrifft die Verzerrung durch die Feiertage, er könnte deshalb laut RKI momentan unterschätzt werden.

Insgesamt mehr als 40.000 Corona-Tote in Deutschland

Seit Beginn der Pandemie zählte das RKI insgesamt 1.908527 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Insgesamt sind bisher 40.343 Menschen an oder mit Corona gestorben. Die Zahl der Genesenen gibt das RKI mit etwa 1.525.300 an.