Wie die Bundeswehr Menschen aus dem Sudan holt

Seit mehr als einer Woche liefern sich im Sudan Einheiten der Armee und einer paramilitärischen Miliz schwere Kämpfe. Mehrmals haben die Konfliktparteien in dem afrikanischen Land eine Waffenruhe vereinbart, sich dann aber nicht darangehalten. Deswegen musste die Bundesregierung vergangene Woche einen ersten Rettungsversuch abbrechen. Jetzt aber haben Deutschland und andere Staaten damit begonnen, Menschen aus dem Sudan in Sicherheit zu bringen. Möglich wurde das, weil die Kämpfe seit dem Wochenende laut Bundesregierung nicht mehr so intensiv geführt werden wie in den Tagen zuvor.

Wen hat die Bundeswehr bisher ausgeflogen?

Die Luftwaffe hat seit dem Beginn der Evakuierungsaktion rund 400 Menschen aus dem Sudan ausgeflogen. Von den Geretteten kommt die Hälfte aus Deutschland, die andere Hälfte aus mehr als 20 Partnerstaaten wie den Niederlanden, Österreich und Großbritannien. Unter den Deutschen sind laut Bundesregierung beispielsweise Botschaftsmitarbeiter und deren Angehörige sowie Beschäftigte des Entwicklungsministeriums und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Die GIZ ist im Auftrag der Bundesregierung in vielen Ländern auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe tätig.

Wie viele Deutsche sind noch im Sudan?

Das lässt sich im Moment laut Bundesregierung nur schwer abschätzen. Das Auswärtige Amt geht zwar davon aus, dass sich noch Deutsche in dem umkämpften Land befinden. Ihre Zahl kann aber nach Angaben eines Sprechers zurzeit nicht genau beziffert werden, unter anderem weil sie telefonisch kaum zu erreichen seien. Wegen der Kämpfe ist die Stromversorgung im Sudan stark eingeschränkt. Akkus können also nur selten aufgeladen werden, wenn überhaupt.

Allerdings konnten einige Deutsche die sudanesische Hauptstadt auch auf dem Landweg verlassen. Das Auswärtige Amt spricht von einer zweistelligen Zahl von Menschen, die auf einem Konvoi der Vereinten Nationen Richtung Port Sudan unterwegs sind, einer Hafenstadt am Roten Meer. Von dort aus könnte es dann dem Vernehmen nach mit dem Schiff weiter Richtung Europa gehen.

Sind noch mehr Rettungsflüge geplant?

Die Bundesregierung will das bestehende Zeitfenster so lange wie möglich nutzen. "Wir gucken natürlich mit Sorge auf die Lage, hoffen, dass sie vielleicht noch ein bisschen länger so hält, dass wir die Operation weiter fortführen können und werden jede Minute nutzen, um Leute rauszubringen", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Der Schutz eigener Staatsbürger habe dabei Vorrang. Aber man wisse, wer darüber hinaus noch gerettet werden müsse. Und der Sprecher des Auswärtigen Amts ergänzte, man prüfe alle Optionen, um den noch Verbliebenen im Sudan zu helfen. Vor Ort hat die Bundesregierung ein Krisenunterstützungsteam eingerichtet – mit Vertretern des Auswärtigen Amts, des Verteidigungsministeriums und der Bundespolizei.

Wie gefährlich ist die Evakuierungsmission?

Die Bundesregierung bezeichnet die Lage im Sudan als "sehr schwierig". Wie gefährlich die Situation ist, zeigen Zahlen der Vereinten Nationen. Demnach wurden seit dem Beginn des Konflikts mindestens 427 Menschen getötet und 3.700 verletzt. Und es wird davon ausgegangen, dass die tatsächliche Opferzahl noch höher liegt.

Während westliche Staaten ihre Bürger in Sicherheit bringen, versuchen Zehntausende Sudanesen, sich unter Lebensgefahr auf dem Landweg durchzuschlagen – in der Hoffnung, eines der Nachbarländer zu erreichen.

Um bei der Evakuierungsaktion die Risiken zu verringern, nutzt die Bundeswehr einen militärisch gesicherten Flugplatz am Rande der umkämpften Hauptstadt. Außerdem sind Fallschirmjäger und Mitglieder des Kommandos Spezialkräfte beteiligt, die für solche besonderen Einsätze geschult sind. Auch Kräfte der Bundespolizei leisten einen Beitrag, um die Mission abzusichern.

Warum konnte die Evakuierungsaktion ohne Zustimmung des Bundestags anlaufen?

Normalerweise ist eine solche Zustimmung vor einem Auslandseinsatz der Bundeswehr erforderlich. So sieht es das Parlamentsbeteiligungsgesetz vor. Die Regelung kennt aber Ausnahmen – nämlich dann, wenn Gefahr im Verzug ist oder Menschen unverzüglich aus besonderen Gefahrenlagen gerettet werden müssen. Dann kann der Bundestag erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeschaltet werden – allerdings muss das möglichst bald passieren. Nach den Worten von Regierungssprecher Steffen Hebestreit wurden die Fraktionsvorsitzenden bereits informiert. Ein Bundestagsbeschluss könnte dem Vernehmen nach im Laufe der Woche erfolgen.

Was wird aus den Ortskräften im Sudan, die für Deutschland tätig waren?

Unter Ortskräften versteht man Einheimische, die im Ausland für die Bundesrepublik tätig sind – zum Beispiel als Fahrer oder Dolmetscher. Aus Sicht von Kritikern hat die Bundesregierung solche Ortskräfte in Afghanistan im Stich gelassen, nachdem militante Islamisten das Land im Sommer 2021 zurückerobert hatten.

Darauf angesprochen machte der Sprecher des Auswärtigen Amtes deutlich, dass die Situation im Sudan eine andere sei als in Afghanistan. Die dortigen Ortskräfte, seien in den Augen der Taliban-Kämpfer Verräter gewesen, "auf die gezielt Jagd gemacht wurde". Im Sudan aber habe man es "mit einer Situation zu tun, wo sich gerade zwei Armeen bekriegen und die keinerlei Rücksicht auf irgendwelche Zivilisten nehmen, aber jetzt nicht gezielt gegen unsere Ortskräfte vorgehen."

Marcus Grotian vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte wirft der Bundesregierung in diesem Punkt Untätigkeit vor. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte er, es gebe nach wie vor kein Konzept dafür, wie solche Helfer im Krisenfall in Sicherheit gebracht werden können.