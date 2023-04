FAQ zum Namensrecht: Welche Doppelnamen bald möglich sind

Flexibel wie Beton, zeitgemäß wie ein Kohleofen – so beschreibt Bundesjustizminister Marco Buschmann das derzeitige deutsche Namensrecht. Bei Ehepaaren kann bisher nur einer einen Doppelnamen tragen, nicht die ganze Familie. Unverheiratete Eltern müssen sich bei ihrem Kind für einen Nachnamen entscheiden. Das und andere Punkte will der FDP-Politiker ändern und hat einen entsprechenden Gesetzentwurf veröffentlicht.

Eins vorweg: Jeder kann weiterhin alles so handhaben wie bisher, zum Beispiel den Namen der Ehepartnerin oder des Partners annehmen, aber es soll nach dem Willen der Ampelkoalition neue, weitere Möglichkeiten geben. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Welche Regeln sollen für Doppelnamen gelten?

Verheiratete Paare sollen laut Gesetzentwurf in Zukunft als gemeinsamen Familiennamen einen Doppelnamen wählen können. Den erhalten dann auch ihre gemeinsamen Kinder. Wenn zum Beispiel eine Frau Brunner einen Herrn Dengler heiratet, können sie entweder Familie Brunner Dengler oder Familie Dengler Brunner heißen – oder die Namen mit einem Bindestrich verbinden. Weiterhin möglich ist, dass beide ihren Namen behalten oder einer der beiden den Namen des anderen übernimmt, also beide – und dann auch ihre Kinder - nur Dengler oder Brunner heißen.

Besteht die Gefahr von langen Nachnamen-Ketten?

Endlose Namensketten will das Justizministerium verhindern, es soll deshalb nicht möglich sein, mehr als zwei Namen aneinander zu reihen. Wenn einer oder beide Ehepartner schon Doppelnamen mit in die Ehe bringen, müssen sie daraus zwei Namensteile auswählen. Wenn also Herr Brunner Dengler Frau Müller-Lüdenscheidt heiratet, können sie nicht alle vier Namen behalten, sondern müssen zwei auswählen. Als Familienname wäre dann zum Beispiel Brunner Lüdenscheidt denkbar oder Müller-Brunner.

Was soll für Kindern von Unverheirateten gelten?

Eltern, die nicht verheiratet sind, sollen für ihr Kind anders als jetzt einen Doppelnamen bestimmen können, der aus den Namen der beiden Eltern besteht. Trägt einer der Eltern einen Doppelnamen, kann für den Namen des Kinders nur ein Bestandteil daraus herangezogen werden. Weiter möglich sein soll, dem Kind nur den Namen der Mutter oder den des Vaters zu geben.

Auch verheiratete Paare, bei denen jeder weiter seinen Namen führt, sollen ihren Kindern einen gemeinsamen Doppelnamen geben können.

Können auch schon verheiratete Paare ihren Namen ändern?

Für alle, die jetzt schon verheiratet sind und bereits einen Familiennamen ausgewählt haben, soll es Übergangsregelungen geben. Sie sollen die Möglichkeit haben innerhalb einer Frist, ihren Namen zu einem Doppelnamen zu machen. Auch beim Nachnamen von Kindern soll es laut Referentenentwurf solche Übergangsregeln geben.

Was soll für Scheidungskinder gelten?

Lassen sich die Eltern scheiden und lebt das Kind nur bei einem Elternteil, dann soll es dessen Namen annehmen können. Dabei muss allerdings der andere Elternteil zustimmen. Auch für Stiefkinder, die den Namen des neuen Vaters oder der neuen Mutter angenommen haben, soll es einfacher werden, ihren alten Nachnamen zurückzubekommen, wenn es zur Scheidung kommt.

Welche Änderungen sollen noch kommen?

Laut Gesetzentwurf soll außerdem unter bestimmten Voraussetzungen eine geschlechtsangepasste Form des Geburts- oder Ehenamens möglich werden. Es ist zum Beispiel in slawischen Sprachen oder in der sorbischen Tradition üblich, dass Frauen eine weibliche Abwandlung des Familiennamens haben – also Herr Kral, aber Frau Kralowa. Im deutschen Recht geht das bisher nicht.

Auch sollen Erwachsene, die adoptiert werden, ihren bisherigen Familiennamen behalten können und nicht mehr automatischen den Namen der Person, die sie adoptiert annehmen müssen. Das Bundesjustizministerium hat auf seiner Homepage weitere Infos und Beispiele zusammengefasst.

Soll auch "Meshing" möglich sein?

Die Grünen hatten vor kurzem ins Spiel gebracht, zwei Nachnamen für den neuen gemeinsamen Namen verschmelzen zu können. Das ist zum Beispiel in Großbritannien schon Praxis, wo eine Frau James und ein Herr Harrison den gemeinsamen Namen Jamison tragen können. Eine solche Möglichkeit, die Nachnamen zu verschmelzen, sieht der aktuelle Referentenentwurf aber nicht vor.

Wie geht es nun weiter?

Der Gesetzentwurf von Justizminister Buschmann wurde nun zur Abstimmung an die anderen Ministerien, an Verbände und die Bundesländer geschickt. Bis Ende April haben sie die Möglichkeit Stellung zu nehmen. Im Sommer soll er durchs Kabinett und dann durch den Bundestag. Läuft alles wie geplant sollen die Änderungen ab 2025 gelten.

Das Bayerische Justizministerium unterstützt grundsätzlich eine Namensrechts-Reform und teilt die Meinung Buschmanns, dass das geltende Namensrecht zu unflexibel und teils in sich widersprüchlich sei. Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf ist skeptischer. Sie sagte dem BR: "Die Familien dürfen in der Debatte um die Namensrechtsreform nicht vergessen werden. Sie kommen mir bisher zu kurz und werden nicht bedacht." Namen seien identitätsstifend, drückten Verbundenheit aus und sind das emotionale Band einer Familie. "Es muss hier sensibel vorgegangen werden", so Scharf.