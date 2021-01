FAQ: Das müssen Sie über das neue Kinderkrankengeld wissen

In einer Sondersitzung des Bundesrats wird heute über die befristete Ausweitung des Anspruchs auf Kinderkrankengeld entschieden. Eltern sollen während der Corona-Pandemie entlastet werden und mehr Anspruch auf freigestellte Tage mit finanzieller Unterstützung bekommen.

Am 12. Januar hatte das Kabinett die Ausweitung des Kinderkrankengeldes auf den Weg gebracht. Der Bundesrat muss die Regelung heute bestätigen.

Was sieht die neue Regelung vor?

Bund und Länder hatten am 5. Januar beschlossen, wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr zusätzliche Kinderkrankentage zu gewähren. Pro Elternteil gibt es dann 20 statt 10, und für Alleinerziehende 40 statt 20 Tage.

Der Anspruch soll demnach bestehen, wenn ein Kind zu Hause betreut werden muss, weil Schule oder Kita pandemiebedingt geschlossen sind, die Präsenzpflicht in der Schule aufgehoben oder der Zugang zum Betreuungsangebot der Kita eingeschränkt wurde. Eltern sollen die Krankentage ausdrücklich auch nehmen können, wenn ihre Kinder nicht krank sind, sondern wegen eingeschränkten Schul- und Kitabetriebs zu Hause bleiben müssen.

Laut Familienministerin Franziska Giffey soll das auch gelten, wenn die Einrichtung gar nicht komplett geschlossen ist, Eltern aber der Bitte nachkommen, ihre Kinder zu Hause zu lassen.

Ab wann gilt das neue Kinderkrankengeld?

Die Regelung gilt rückwirkend zum 5. Januar.

Für wen gilt die neue Regelung?

Vor allem Eltern, die ihre Kinder bei geschlossenen Kitas und Schulen derzeit zu Hause betreuen, soll die Verdoppelung der Kinderkrankentage helfen. Anspruch darauf haben gesetzlich krankenversicherte, berufstätige Eltern.

Wie hoch ist das Kinderkrankengeld?

Das Kinderkrankengeld beträgt 90 Prozent des Nettoverdienstes und wird von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt.

Wie beantrage ich das Corona-Kinderkrankengeld?

Um den Anspruch auf Corona-Kinderkrankengeld geltend zu machen, reicht eine Bescheinigung der Kita oder der Schule, die bei der Krankenkasse eingereicht werden muss.

Manche Krankenkasse vereinfachen den Vorgang: Versicherte der Barmer können bis auf Weiteres auch ohne Kita- oder Schulbescheinigung Corona-bedingtes Kinderkrankengeld erhalten. Wenn sie ihr Kind aufgrund der Pandemie zu Hause betreuen müssen, reicht ein einfacher Antrag zur Auszahlung aus. Dieser steht als Vordruck auf der Webseite der Versicherung bereit.

Wie viele Eltern werden von der Regelung profitieren?

Vor allem Haushalte, in denen beide Elternteile berufstätig sind, werden davon profitieren. Laut Statistischem Bundesamt waren 2019 in knapp 3,2 Millionen Familien mit jüngeren Kindern beide Elternteile erwerbstätig. Das entspricht gut zwei Dritteln (68 Prozent) aller Paarfamilien mit Kindern unter elf Jahren.

Den Zahlen der Statistiker zufolge lebten zuletzt 1,1 Millionen Kinder im Kita- und Grundschulalter bei einem Elternteil. 581.000 Alleinerziehende mit Kindern unter elf Jahren waren 2019 erwerbstätig. Davon arbeiteten 41 Prozent in Vollzeit (241.000), die übrigen in Teilzeit. Der überwiegende Teil der erwerbstätigen Alleinerziehenden mit jüngeren Kindern waren Frauen (90 Prozent).

Wie viele Tage bekommt man normalerweise frei, wenn ein Kind krank ist?

Jeder Elternteil darf pro Kind und Kalenderjahr normalerweise zehn Kinderkrankentage nehmen, Alleinerziehende doppelt so viel, also 20. An diesen Tagen werden sie von ihrer Arbeit freigestellt; die Krankenkasse übernimmt. Diese Anzahl wird nun jeweils verdoppelt.

Wer ist für das Kinderkrangeld zuständig?

Zuständig ist das Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn. Spahn erklärte, die Regelung ermögliche es Eltern, sich "unkompliziert und ohne finanzielle Verluste um ihre Kinder zu Hause zu kümmern".

Wie wird die das neue Kinderkrankengeld finanziert?

Um die gesetzlichen Krankenkassen zu schonen, soll das zusätzliche Kinderkrankengeld aus Steuermitteln finanziert werden. Zum 1. April will der Bund dafür zunächst 300 Millionen Euro bereitstellen. Insgesamt rechnet man mit Ausgaben in Höhe von rund 500 Millionen Euro.