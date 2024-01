Familienurlaub in Südtirol: 16-jährige Deutsche verunglückt

In Südtirol ist der Urlaub einer deutschen Familie in einer Tragödie geendet. Die 16-jährige Tochter hatte sich von der Unterkunft im Pustertal am Innichberg aus am frühen Freitagmorgen zu einem Spaziergang aufgemacht, war aber nicht zurückgekehrt. Nun wurde die Leiche der Jugendlichen gefunden. Zur Herkunft der Familie machte die Bergwacht zunächst keine Angaben.

Vermutlich ausgerutscht und abgestürzt

Wie die Bergrettung mitteilte, entdeckte ein Hund der Hundestaffel die Tote in den Dolomiten am Fuße eines Bergwegs. Zuvor war ihr Handy geortet worden. Laut ORF blieben Wiederbelebungsversuche erfolglos. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Vermutet wird, dass die 16-Jährige bei ihrem Spaziergang auf einem eisigen Weg ausrutschte und dann mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Damit soll auch geklärt werden, ob das Mädchen erfror.

Großer Sucheinsatz

An der groß angelegten Suchaktion waren laut ORF neben der Bergrettung auch die Polizei, die örtliche Freiwillige Feuerwehr sowie ein Hubschrauber beteiligt. Die Fundstelle liegt in einer Höhe von etwa 1.450 Metern. Die Familie der Verunglückten wurde von der Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes betreut, wie das italienische Online-Medium "Stol" berichtet.