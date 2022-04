Familienministerin Spiegel tritt zurück

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat ihren Rücktritt erklärt. Hintergrund ist Spiegels Umgang mit der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz im Sommer 2021.

"Ich habe mich heute aufgrund des politischen Drucks entschieden, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen", teilte die Grünen-Politikerin in einer Erklärung mit. "Ich tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht", sagte Spiegel in Berlin. Sie danke allen, die sie solidarisch unterstützt hätten.

Zuvor war bekanntgeworden, dass Spiegel als damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin zehn Tage nach der Flut zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich aufgebrochen war und diesen nur einmal für einen Ortstermin im Ahrtal unterbrochen hatte.

Spiegel entschuldigte sich in emotionaler Rede

Spiegel bat am Sonntagabend um Entschuldigung für ihr Verhalten während der Flutkatastrophe 2021. Doch Rücktrittsforderungen wurden lauter. In ihrer Erklärung gab die Grünen-Politikerin als Grund für den Urlaub vor allem familiäre Belastungen an.

"Das war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren und dass wir in Urlaub gefahren sind. Ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung", sagte Spiegel. Sie hatte von der Grünen-Führung keine Rückendeckung erhalten. Kanzler Olaf Scholz ließ über eine Sprecherin dagegen erklären, er arbeite eng und vertrauensvoll mit der Familienministerin zusammen.

Grüne wollen Spiegel-Nachfolge bald klären

Die Grünen-Spitze nannte den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel richtig. Über ihre Nachfolge solle rasch entschieden werden, sagten die Co-Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour am Rande einer Klausurtagung in Husum. "Wir werden sehr bald, zeitnah, einen Vorschlag unterbreiten für die Nachfolge", so Nouripour. Spiegel habe gute Arbeit geleistet und jetzt Verantwortung übernommen.