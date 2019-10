Familienministerin Giffey darf Doktortitel behalten

Franziska Giffey (SPD) darf ihren Doktortitel behalten - das gab die Freie Universität Berlin (FU) am Mittwochabend bekannt, nachdem sie die Dissertation der Familienministerin über Monate geprüft hat. Giffey wurde vorgeworfen, Teile ihrer Arbeit abgeschrieben oder nicht korrekt zitiert zu haben. Die Entscheidung sei nach einer mehrstündigen Sitzung gefallen, hieß es von der Universität.

Verzicht auf SPD-Kandidatur wegen Plagiatsvorwürfen

Giffey muss somit auch ihren Ministerposten nicht aufgeben. Sie hatte für den Fall einer Aberkennung des Titels angekündigt, zurücktreten zu wollen. "Mit der Entscheidung des Präsidiums ist nun Klarheit geschaffen", sagte die SPD-Politikerin laut einer Mitteilung ihres Ministeriums am Mittwochabend.

"Meine Arbeit als Bundesfamilienministerin setze ich weiter mit großem Engagement und viel Freude fort." Franziska Giffey (SPD)

Sie danke dem vom Promotionsausschuss der FU eingesetzten Gremium für die eingehende Befassung mit ihrer Dissertation. Wegen des schwebenden Verfahrens hatte sie zudem auf eine Kandidatur für den SPD-Vorsitz verzichtet, obwohl ihr gute Chancen eingeräumt wurden.

"Mängel, die keine Entziehung der Dissertation rechtfertigen"

Dennoch werde Giffey für ihre Doktorarbeit eine Rüge erteilt, hieß es von der FU Berlin. Das sei vom Universitätspräsidium einstimmig beschlossen worden. Die Universität hatte seit Februar auf Giffeys eigene Bitte hin ihre Doktorarbeit geprüft. Plagiatsjäger der Website "VroniPlag" hatten zahlreiche Unregelmäßigkeiten in der Arbeit entdeckt und später festgestellt, dass auf mehr als jeder dritten Seite abgeschriebene oder nicht korrekt zitierte Texte zu finden waren.

Die FU kam nach der Prüfung zu dem Schluss, dass es in der Dissertation zwar Mängel gebe, dass das Gesamtbild jedoch nicht die Entziehung des Doktorgrades rechtfertige. Giffey selbst hatte es immer zurückgewiesen, bewusst plagiiert zu haben und gesagt, sie habe die Doktorarbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst.

Giffey promovierte im Bereich Politikwissenschaft

Die SPD-Politikerin hatte von 2005 bis 2009 im Bereich Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin promoviert. Ihre Arbeit verfasste sie zum Thema "Europas Weg zum Bürger - Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft". Giffey untersuchte dabei auch die Lage im Berliner Bezirk Neukölln, wo sie später Bezirksbürgermeisterin war.

In wissenschaftlichen Arbeiten, wie Dissertationen, greifen Autoren immer auch auf vorangegangene Veröffentlichungen anderer Wissenschaftler, sogenannte Sekundärliteratur, zum gleichen Thema zurück. Deren Aussagen müssen aber im Text korrekt als fremde Quelle zitiert und in einem Literaturverzeichnis ausgewiesen werden. Bei einem Plagiatsverdacht geht es darum, ob der Autor diese fremden Texte zum Teil oder ganz zu seinen eigenen macht und nicht ausreichend als Fremdquelle ausweist.

💡 Was ist "Vroni-Plag"?

"VroniPlag Wiki" ist eine kollaborative Online-Plattform, die seit 2011 verschiedene Hochschulschriften (zum Beispiel Doktorarbeiten) untersucht, die unter Plagiatsverdacht geraten sind. In vielen Fällen führten sie zur Aberkennung des Doktorgrades, durch die Hochschulen. In anderen Fällen wurden sie für minderschwer erachtet oder zurückgewiesen. VroniPlag ist nach Edmund Stoibers Tochter Veronica Saß benannt. Ihre Dissertation wurde als erste untersucht. An VroniPlag kann sich in der Regel jeder beteiligen, die Mitwirkenden bleiben meist anonym.

Der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg und die ehemalige Bildungsministerin Annette Schavan mussten zurücktreten, als die Plagiate in ihren Doktorarbeiten bekannt wurden. Und auch Ursula von der Leyen geriet in die Diskussion. VroniPlag Wiki ist nicht zu verwechseln mit der privaten Website vroniplag (ohne Wiki) auf der kommerzielle Dienstleistungen angeboten werden. Bei der Wiki-Version erfolgen dagegen alle Tätigkeiten ehrenamtlich. Es arbeiten jedoch nicht nur Laien sondern auch Professoren und Hochschullehrer aus Berlin und Frankfurt an der Plattform mit.