Familiendrama in Böblingen: Jugendlicher tötet Mutter und Oma

Das Hochhaus am Stadtrand von Böblingen sieht unscheinbar aus. Die Polizeiwagen sind längst weg, die Leichen abtransportiert. Nichts deutet am Dienstag noch auf die Bluttat in der vorherigen Nacht hin. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll in der gemeinsamen Wohnung seine Mutter und seine Großmutter mit einem Küchenmesser erstochen haben.

Polizei entdeckte die Leichen der Mutter und der Großmutter

Die 38 und 61 Jahre alten Opfer wurden von der Polizei entdeckt - nur Minuten, nachdem der Teenager selbst den Notruf abgesetzt hatte. Bereits am Telefon räumt er da die Tat ein, berichtet die Polizei später.

Der 17-Jährige - wie die getöteten Frauen Deutscher mit russischen Wurzeln - habe sich widerstandslos festnehmen lassen, heißt es später von der Polizei. Als Motiv der Tat vermuten die Ermittler "einen familiären Hintergrund". Weitere Details werden zunächst nicht bekannt.

Diezenhalde ist normalerweise sehr ruhig

Die Gegend namens Diezenhalde, in der die schmucklosen Hochhäuser stehen, sei normalerweise ruhig. Von Zwischenfällen in der Vergangenheit sei ihm nichts bekannt, berichtet ein 50-Jähriger, der an der Bushaltestelle gegenüber wartet.

Böblingen: Aufklärung der Bluttat kann Wochen dauern

Vor dem Hochhaus, in dem sich die Bluttat ereignete, quillt Altpapier aus einem übervollen Container. Ein mit pinken Perlenketten und bunten Kugeln geschmückter Tannenbaum steht auf der Terrasse einer Erdgeschosswohnung. In welchem Stockwerk die Wohnung der Getöteten liegt, sieht man von außen nicht. Kriminaltechniker sind zu dem Zeitpunkt aber noch vor Ort, berichtet die Polizei. Bis die Tat vollständig aufgeklärt ist, wird Weihnachten längst vorbei sein.

Wochen werden vergehen, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, bestätigt ein Polizeisprecher. Am Mittwoch sollte der 17-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Obduktion der Opfer ist für den gleichen Tag angeordnet.

Erinnerung an die Famliendramen von Varel und Laatzen

Dass Jugendliche Angehörige töten, kommt immer mal wieder vor. So ersticht eine 14-Jährige am Muttertag 2017 in Varel (Niedersachsen) ihre Mutter, sie wird wegen Totschlags verurteilt.

Eine 17-Jährige aus Laatzen bei Hannover kommt nach einer tödlichen Messerattacke auf ihre Mutter im Januar 2016 in die Psychiatrie. Was Dienstagnacht den 17-Jährigen in Böblingen dazu brachte, Mutter und Großmutter zu töten, ist noch offen.