Falsche Polizisten fliegen auf: Schlag gegen Callcenter-Betrüger

Astrid Krakauer aus Dießen am Ammersee ist promovierte Tierärztin, 53 Jahre alt. Nie hätte sie für möglich gehalten, auf einen Anruftrick reinzufallen. Aber dieser Anruf war anders. Zuerst hörte sie eine junge Frau wimmern. "Mama, Mama". Sie nimmt an, ihre Tochter sei dran, sie fragt: "Jana, bist du das?" Dann schaltet sich eine vermeintliche Polizistin ein.

Ihre Tochter Jana habe in Wien einen Radfahrer überfahren, der an den Folgen des Unfalls gestorben sei. Für die Mutter ein Schock. "Da zieht es einem den Boden unter den Füßen weg", sagt Astrid Krakauer. "Die wollen diese Paniksituation erzeugen, damit das Hirn ausgeschaltet ist."

Betrüger bauen Bedrohungsszenarien auf

Und es geht weiter: Die falsche Polizistin informiert sie, dass Tochter Jana in Untersuchungshaft komme, und zwar in Wien, weit weg von ihren Eltern. Es gäbe da nur eine Chance: Über eine Kaution könne sie freikommen. Für Tierärztin Astrid Krakauer in diesem Moment ein Hoffnungsschimmer. Sie fragt nur: Wie viel Geld ist nötig und was muss sie tun?

Solche Anruftricks haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Allein in Bayern gab es im vergangenen Jahr rund 26.000 Anzeigen mit dieser oder einer ähnlichen Masche. Die Täter gehen dabei höchst professionell vor. Sie blenden beispielsweise über einen technischen Trick deutsche Telefonnummern ein, obwohl sie vom Ausland aus anrufen. So erbeuten sie Millionenbeträge.

Polizei München richtet Spezialkommando ein

Die Polizei in München hat ein Spezialteam eingerichtet, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Ins Netz gehen ihnen vor allem diejenigen, die das Geld bei den Opfern persönlich abholen. Schon 33 solcher Betrüger haben sie in diesem Jahr festgenommen.

Die Hintermänner sitzen allerdings meist im Ausland. Beispielsweise in der Türkei. Und da hilft den Polizisten inzwischen die Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden, die sich stark verbessert habe, sagt Hans-Peter Chloupek von der Polizei in München.

Türkische Behörden ermitteln Hintermänner von Betrügerbande

Ermittlungen, die 2017 in der bayerischen Landeshauptstadt begannen, haben so kürzlich zum bisher größten Schlag gegen die Callcenter-Betrüger geführt. Türkische Behörden sind den Hintermännern einer Betrügerbande auf die Schliche gekommen. Sie konnten mehr als 100 Millionen Euro Vermögen sicherstellen. Nach Informationen des ARD-Politikmagazins report München soll die Bande 81 verdächtige Personen umfassen, im November kommt es in Izmir zum Gerichtsprozess.

Anwältin: Haupttäter erwartet lebenslange Freiheitsstrafe

Die Istanbuler Anwältin Serpil Cinar hat sich auf solche Betrugsfälle spezialisiert und kann das Strafmaß einschätzen: Sie geht davon aus, dass die Haupttäter ihr Leben hinter Gittern bleiben müssen.

Die Dießener Tierärztin Astrid Krakauer hat den Trick gerade noch rechtzeitig durchschaut. Als die Polizei eine Sofortüberweisung der Kaution fordert, wird sie stutzig. Sie legt auf und erreicht ihre Tochter Jana im Büro. Sie ist sich sicher – wären die Täter noch etwas professioneller vorgegangen – sie hätte keine Chance gehabt, dahinter zu kommen.