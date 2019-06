Fall Ursula Herrmann - Justiz prüft Hinweise ihres Bruders

Es ist der 15. September 1981, abends gegen halb acht. Nach einer Sportstunde in Schondorf fährt Ursula Herrmann mit dem Fahrrad zu ihrem Elternhaus nach Eching zurück. Der Weg führt durch ein Waldstück am See entlang. Dort verschwindet sie. Noch am gleichen Abend sucht die Polizei nach ihr.

Ursula Herrmann wird nach zwei Wochen tot gefunden. Die Entführer fordern ein Lösegeld und melden sich telefonisch bei Ursula Herrmanns Familie. Als Erkennungssignal spielen sie eine damals gängige Bayern3-Verkehrsmelodie ab. Die Eltern fordern ein Lebenszeichen ihrer Tochter. Daraufhin brechen die Entführer den Kontakt ab. Etwa zwei Wochen später wird Ursula Herrmann tot aufgefunden.

2008 wird ein Täter gefasst

Mehr als 20 Jahre hat die Familie versucht, ihren Frieden damit zu machen. Bis es 2008 plötzlich hieß: Der Täter ist gefasst. Bruder Michael Herrmann erinnert sich: "Das war eigentlich schon ein richtiger Schock, dass da so ein Täter aus dem Nichts auftauchte, das hat uns als Familie schon sehr verstört und aufgescheucht, und natürlich mussten wir uns jetzt damit beschäftigen."

Staatsanwaltschaft prüft neue Hinweise

2010 wird ein Mann für die Tat verurteilt: Werner Mazurek. Zentrales Beweisstück: ein Tonbandgerät. Nach Überzeugung des Gerichts beweist es, dass er damit das B3-Erkennungssignal für die Erpresseranrufe aufzeichnete. Es bleiben Zweifel, bis heute.

Ist Werner Mazurek wirklich der Täter? Jetzt liegen der Staatsanwaltschaft in Augsburg neue Hinweise vor. Matthias Nickolai von der Staatsanwaltschaft Augsburg erklärt gegenüber Kontrovers: "Aufgrund dieser Hinweise prüfen wir, ob sich aus strafprozessualer Sicht vor dem Hintergrund des Strafgesetzbuches neue Anhaltspunkte für verfolgbare Straftaten ergeben."

Der Fall ist juristisch abgeschlossen. Das Verbrechen ist längst verjährt. Denn es wird bisher nicht als Mord eingestuft, sondern als erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge. Kommt jetzt doch noch einmal Bewegung in die Sache?

Der Bruder Michael führt eigene Recherchen durch. Sie führen ihn zu einem ganz anderen möglichen Täterkreis.

Täter aus dem Landheim Schondorf?

Das damalige Internat Landheim Schondorf, das sich nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt befindet, steht im Fokus. Die Polizei sammelt damals mehr als 15.000 Spuren. Keine führt sie zum Täter. Den Polizeiakten entnimmt Michael Herrmann: Anfang 1983 ermitteln die Beamten noch einmal am Landheim. Dabei wird ihnen plötzlich ein grüner Klingeldraht von zwei Schülern ausgehändigt. Sie haben das Kabel nach der Entführung am Tatort gefunden, erklären sie.

Einer der Schüler gibt auch eine Zeugin dafür an. Eine Austauschschülerin aus Großbritannien namens Gratia. Wörtlich sagt er aus: "Auf der 100-Meter-Bahn ließ ich Gratia auf das Ende des Kabels treten, während ich den Draht vom Ast herunterwickelte." Die Austauschschülerin befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Paris, und wird von der Polizei nicht dazu befragt. So führen alle Spuren ins Nichts.

Hauptbeweisstück: ein Tonbandgerät

Bis 2008 die Staatsanwaltschaft Augsburg die Verhaftung von Werner Mazurek bekannt gibt. Bei einer Hausdurchsuchung stellen sie ein Tonbandgerät der Marke Grundig TK248 sicher. Mazurek wohnte damals in Eching und war von einem Mann schwer belastet worden. Dieser Zeuge hatte ausgesagt, dass er im Auftrag Mazureks in Tatortnähe ein Loch gegraben hätte. Aber der Mann widerrief sein Geständnis, außerdem war er Alkoholiker, in den Augen der Ermittler ein notorischer Lügner. Mazurek galt als unschuldig.

Doch auf einmal war er wieder im Visier der Polizei. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass die Entführer-Anrufe von Mazureks Tonband-Gerät auf ein Diktiergerät überspielt worden sind. Die Entführer-Anrufe mit der Bayern3-Verkehrsmelodie weisen akustische Besonderheiten auf, die zum Täter führen können.

Mazurek wird zu lebenslanger Haft verurteilt

2009 wird Werner Mazurek angeklagt. Während des Strafprozesses erklärt eine Gutachterin, dass die akustischen Besonderheiten der Erpresseranrufe wahrscheinlich von Mazureks Tonband-Gerät stammen. Ihr Gutachten: Mazureks Tonband-Gerät weist eine Fehlstellung eines Magnetkopfes auf und diese Fehlstellung führe eben zu den akustischen Besonderheiten der Erpresseranrufe. Damit ist Mazureks Tonband-Gerät "wahrscheinlich" ein Tatwerkzeug. Mazurek wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Er beteuert immer seine Unschuld.

Physiker hat Zweifel an Gerichtsgutachten

Auch dem Physiker Bernd Haider aus Windach am Ammersee lässt die Sache keine Ruhe. Als er davon hört, dass eine Gutachterin den Erpresseranruf von 1981 einem Tonband-Gerät aus einer Serie Hunderttausender baugleicher Geräte zuordnen will, wird er stutzig:

"Dann plötzlich fielen die Fehler auf, die ganz offensichtlichen Fehler, die in dieser Begutachtung gemacht wurden, und das war dann für mich der Grund, mich ganz intensiv damit zu beschäftigen." Bernd Haider, Physiker

Bernd Haider kauft sich ein baugleiches Tonbandgerät, ein Grundig TK 248, und stellt es so ein, dass es genau dem Gerät von Mazurek entspricht. Dann beginnt er zu experimentieren, hört sich die Erpresseranrufe an. Hunderte Male. Für ihn ist das Gutachten, das zu Mazureks Verurteilung führte, fragwürdig. Das Gutachten geht von dem aufgezeichneten Erpresseranruf aus. Bernd Haider macht den Test. Wenn man die Position des Aufnahmegerätes verändert, ändert sich dabei auch die Lautstärke des sechsten Tons. Das liegt an der Raumakustik: "Das bedeutet für mich, dass die Eigenschaft von diesem Gerät gar nicht so wichtig ist, die Raumakustik liefert etwas ganz Ähnliches und zwar mit jedem denkbaren Gerät, das es gibt."

Druckspuren auf Erpresserbrief

Für den Bruder Michael Herrmann wirft das alles Fragen auf. Seine Ermittlungen führen ihn wieder zum Landheim Schondorf. Auf einem Erpresserbrief haben die Ermittler damals seltsame Linien gefunden, deren Bedeutung sie nicht entschlüsseln konnten. Erst jetzt wurde klar, dass es sich um einen Wahrscheinlichkeitsbaum aus der Stochastik handelt. Herrmann vermutet:

"Stochastik ist ein Stoffgebiet der Mathematik, der Oberstufe, also 11., 12., 13. Klasse. Das ist dann schon klar, wenn dieser Brief auf einem Block war, wo eine Stochastik-Skizze war, dann spricht das natürlich auch für jugendliche Täter." Michael Herrmann, Bruder

Klingeldraht und Kiste könnten neue Spur ergeben

Michael Herrmann fällt der Klingeldraht wieder ein, den die Polizei 1983 bei zwei Schülern sichergestellt hatte. Einer der Schüler sagte damals aus, dass er den Draht in Gegenwart der Austauschschülerin Gratia aufgewickelt hätte. Inzwischen hat Michael Herrmann diese Schülerin ausfindig gemacht. Sie bestreitet, damals dabei gewesen zu sein. "Gratia hat sogar in einer eidesstattlichen Versicherung eben dann deutlich gemacht, dass sie sich nicht daran erinnern kann, dass sie dort Zeugin wurde, dass dieser Draht aufgewickelt wurde."

Michael Herrmann stellt auch Nachforschungen über die Abdeckhaube der Kiste an, in der seine Schwester gefunden wurde. Er findet heraus, dass solche Anstriche von Firmen benutzt wurden, die Straßenmarkierungen hergestellt haben. Auch damals, als seine Schwester entführt wurde. Gegenüber Kontrovers erklärt er:

"Es gibt tatsächlich eine Firma im Landkreis, die mit Straßenmarkierungen gearbeitet hat, und die auch Experimente wohl gemacht hat und erstaunlicherweise ist die Firma, die das eben gemacht hat, die Firma von einem Vater, oder von dem Vater einer der beiden Schüler." Michael Herrmann, Bruder

Es ist die Firma des Vaters von dem Schüler, der den grünen Klingeldraht in seinem Zimmer am Landheim aufbewahrte. Zufall? Oder eine Spur? Michael Herrmann übergab seine Recherchen der Staatsanwaltschaft. Die Prüfungen bei der Staatsanwaltschaft Augsburg sind noch nicht abgeschlossen. Michael Herrmann hofft weiter, dass wieder Bewegung in den Fall seiner Schwester kommt.