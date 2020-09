Fall Nawalny: Zwei weitere Labore bestätigen Nervengift-Befund

Die Bundesregierung untermauert ihre Erkenntnisse im Fall Nawalny: Nun hätten bereits drei Labore unabhängig voneinander den Nachweis eines Nervenkampfstoffs aus der Nowitschok-Gruppe als Ursache der Vergiftung von Herrn Nawalny erbracht, heißt es in einer Erklärung von Regierungssprecher Steffen Seibert. Man habe Speziallabore in Frankreich und Schweden mit einer Überprüfung der Proben des Kreml-Kritikers gebeten. Und diese kommen nach Angaben des Chefsprechers der Kanzlerin zu dem selben Ergebnis wie die Bundeswehr: Alexej Nawalny wurde mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet.

Deutschland fordert Erklärung von Russland

"Wir erneuern unsere Aufforderung, dass Russland sich zu den Geschehnissen erklärt." Fordert die Bundesregierung an die Adresse Moskaus in der Stellungnahme wörtlich. Man habe auch die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen, OVCW, in die Untersuchungen einbezogen.

Vergiftung Nawalnys mit Billigung der russischen Führung

Wie das ARD-Hauptstadtstudio vergangene Woche berichtete, gibt es nach Einschätzung der deutschen Nachrichtendienste keinen Zweifel daran, dass die Vergiftung Nawalnys durch staatliche russische Stellen und mit Billigung der russischen Führung erfolgt ist.

Nawalny ist den Erkenntnissen zufolge mit einer Nowitschok-Variante vergiftet worden, die noch gefährlicher ist als der Stoff, der im Fall Skripal zur Anwendung kam. Die Herstellung und die Anwendung, wie im Fall Nawalny geschehen, erfordere Fähigkeiten, über die ausschließlich ein staatlicher Akteur verfüge, so die Einschätzung der Nachrichtendienste.

Nowitschok ist jener Nervenkampfstoff, der britischen Behörden zufolge auch beim Angriff auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal 2018 in Südengland benutzt wurde.