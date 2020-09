Fall Nawalny: Bundespolitik diskutiert nun über Nord Stream II

Kein "business as usual": Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat vor fehlenden Reaktionen im Fall Nawalny gewarnt. Im Gespräch mit der radioWelt auf Bayern 2 nannte er die laut Bundesregierung nun nachgewiesene Vergiftung Nawalnys und das ganze Ereignis einen zutiefst traurigen Vorgang. Ischinger forderte, "das ganze Spektrum möglicher Maßnahmen" nun auf den Tisch zu bringen und zu diskutieren.

Zweifel am Aufklärungswillen Russlands

Ein erster Schritt könnte nach Einschätzung des Top-Diplomaten sein, die Botschafter der Europäischen Union zur Berichterstattung nach Hause zu beordern. Das sei ein "üblicher Schritt, um Missbilligung auszudrücken". Zumal der Aufklärungswillen Moskaus nach Ischingers Ansicht begrenzt ist. Die von der Bundesregierung angestrebte gemeinsame Linie sei das einzige, was in Moskau Eindruck machen würde.

"Denn die Hoffnung oder Erwartung [...], dass die russische Regierung tatsächlich aktiv an der Aufklärung dieses Falls mitwirkt, sollte man nicht allzu hoch hängen." Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz

Was das große deutsch-russische Gaspipeline-Projekt Nordstream II betrifft, sieht Ischinger harte Sanktionen eher kritisch. Natürlich müsse man das Thema in die Diskussion einbringen - gerade wenn die Bundesregierung eine gemeinsame Antwort mit ihren Partnern erwarte. Allerdings sollte man das Projekt nicht "leichthin zur Disposition stellen", weil "wir uns, wenn wir diese Pipeline nicht zu Ende bauen, natürlich sozusagen auch ins eigene Knie schießen würden".

Röttgen und Grüne stellen Nord Stream II in Frage

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen kann sich einen Stopp des Baus dagegen gut vorstellen. Denn eine Vollendung der Pipeline, die große Mengen Erdgas von Russland nach Deutschland transportieren soll und unter anderem von den USA seit Langem hart kritisiert wird, wäre seiner Ansicht nach "die maximale Bestätigung" für Putin, seinen bisherigen Kurs fortzusetzen; er würde "ja dafür sogar noch belohnt", so Röttgen in den ARD-Tagesthemen.

"Wir haben einen wirksamen Hebel. Denn Putin ist abhängig von den Erdgaslieferungen an uns." Norbert Röttgen, Außenexperte der CDU

Röttgen warf dem Westen vor, schon zu lange Putins Außenpolitik hingenommen zu haben. Als Beispiele nannte er die russischen Interventionen in Syrien, Libyen und Belarus. Nun sei man beim Fall Nawalny "erneut brutal mit der menschenverachtenden Realität des Regimes Putin konfrontiert worden".

Auch die Grünen verlangen einen Abbruch des deutsch-russischen Pipeline-Projekts. Der "offenkundige Mordversuch durch die mafiösen Strukturen des Kreml" müsse echte Konsequenzen haben, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Das Nervengift Nowitschok, mit dem Nawalny laut einem Labortest der Bundeswehr vergiftet wurde, könne man schließlich nicht in der Drogerie kaufen: "Deswegen braucht es hier eine sehr klare Antwort."

Kubicki glaubt an Unschuld Putins

Der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki ist hingegen gegen einen schnellen Baustopp der deutsch-russischen Erdgas-Leitung Nord Stream 2: "Ich bin skeptisch, dass wir in der jetzigen Phase unserer Erkenntnisse ein Projekt dieser Größenordnung in Frage stellen sollten", sagte Kubicki im Deutschlandfunk. Je nach Entwicklung könne es aber sein, dass der Bau nicht vollendet werde.

Kubicki hält es für möglich, dass die Tat verübt wurde, ohne dass der Kreml involviert war. Er wolle nicht "nicht glauben, dass Wladimir Putin oder überhaupt die Regierung hinter diesem Anschlag steckt". Es gebe auch Kräfte in der russischen Administration, so Kubicki, "die teilweise ein Eigenleben führen".

Nato sieht internationale Sicherheit in Gefahr

Auch aus Brüssel kamen harte Worte: Nato-Generalsekretär Stoltenberg bezeichnete den Einsatz von Nervengift gegen Nawalny als "schockierend". Das sei eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Moskau dagegen wirft Deutschland vor, im Fall Nawalny Beweise schuldig zu bleiben. Man sei aber zu einer Zusammenarbeit bereit. Zuvor hatte bereits EU-Kommissionschefin von der Leyen die Vergiftung als "einen verabscheungswürdigen und feigen Akt" verurteilt. Die russische Regierung äußerte hingegen Zweifel an den Testergebnissen der Bundeswehr.

Die Bundesregierung sieht die Vergiftung des 44 Jahre alten Kreml-Kritikers inzwischen als erwiesen an und hat die russische Regierung eindringlich zur Aufklärung des Falls aufgefordert. Kanzlerin Merkel sprach gestern von sehr "schwerwiegenden Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss". Nawalny, der vor zwei Wochen auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen war, wird seit gut anderthalb Wochen in der Berliner Charité behandelt. Er wird dort nach wie vor behandelt und künstlich beatmet.