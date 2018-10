Fall Marinowa: Bulgariens Regierung beklagt Misstrauen der EU

Gegen den Mordverdächtigen, der gestern Abend im niedersächsischen Stade festgenommen worden ist, sei Anklage wegen Vergewaltigung und Mordes erhoben worden: So Bulgariens Innenminister Mladen Marinow am Morgen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Regierungschef Boiko Borissow. Jetzt erwartet die Regierung in Sofia, dass die deutschen Behörden den Verdächtigen auslieferten.

"Im Laufe der Ermittlungen wurden genügend materielle Beweise gesammelt, die die Person mit dem Tatort und dem Opfer direkt verbinden. Die DNA-Expertisen sind fertig. Sie beweisen DNA-Material des Opfers auf der Kleidung des Täters, sowie sein DNA-Material auf der Leiche des Opfers. Zum jetzigen Zeitpunkt arbeitet das Institut für Kriminalistik weiter, und wir erwarten weitere Beweise, die den Täter direkt mit dem Opfer verbinden." Boiko Borissow

Die 30-jährige TV-Journalistin Wiktorija Marinowa war am Samstag am Donauufer in Russe ermordet aufgefunden worden. Der Festgenommene habe in der Nähe des Tatortes gewohnt. Bulgariens Generalstaatsanwalt Zazarow erklärte, nach den bisherigen Ermittlungen könne nicht behauptet werden, dass der Mord an der Journalistin mit ihrer Berufstätigkeit in Verbindung stehe. "Aber wir untersuchen weiterhin alle Hypothesen", fügte er hinzu.

"Scheußliche Sachen über Bulgarien"

Ministerpräsident Borissow zeigte sich auf der Pressekonferenz bestürzt über die Reaktionen aus den EU-Mitgliedsländern auf die Meldungen über den Mordfall:

"In den letzten drei Tagen habe ich scheußliche Sachen über Bulgarien gelesen und keine einzige, die der Wahrheit entsprach. Passiert so etwas in anderen Ländern denn nicht? Oder ist das ein Einzelfall?" Boiko Borissow

Borissow sagte, er habe in den vergangenen Tagen absichtlich nicht mit EU-Politikern in Brüssel gesprochen, denn er hätte erwartet, dass diese das tun würden, „was sie uns immer beibringen: Dass keiner beschuldigt wird, bevor es eindeutig bewiesen wird, dass er schuldig ist“. Stattdessen hätten sie „uns mit Tweets überschüttet - ich habe sie alle sehr aufmerksam gelesen.“

"Tausendprozentige" Ermittlungen

Es habe sich um die reine Spekulationen gehandelt, dass die Gewalttat in einem Zusammenhang mit dem Beruf des Opfers gestanden habe, sagte Borissow - dabei hätten seine Behörden "nicht mit hundert, sondern mit tausend Prozent" an dem Fall gearbeitet. Heutzutage, so Borissow weiter, seien die Medien nicht die vierte Macht, sondern die erste. Daher müssten sie sich auch so verantwortungsvoll verhalten, wie dies von jeder ersten Macht verlangt werde.

Marianowa und ihr TV-Magazin

Die Ermordung der jungen Journalistin hatte im Ausland, aber auch in Bulgarien für große Bestürzung gesorgt. Marinowa hatte vor ihrer Ermordung in der von ihr moderierten Fernsehsendung "Detektor" zwei Investigativjournalisten zu Gast gehabt, die zu angeblichem Betrug mit EU-Fördergeldern in Bulgarien recherchierten. Die Organisation Reporter ohne Grenzen, die Bundesregierung und die EU-Kommission forderten die zuständigen Behörden in Sofia daher zu einer schnellen Klärung auf, ob das Verbrechen in Verbindung zur Arbeit der Journalistin steht.