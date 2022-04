Fall Maddie McCann: Christian B. nun offiziell beschuldigt

Am 3. Mai 2007 verschwand die dreijährige Britin Maddie McCann, die mit ihren Eltern in Portugal Urlaub machte. Bis heute fehlt jede Spur von ihr. Seit einiger Zeit wird immer wieder der aus der Region Würzburg stammende Christian B. im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mädchens genannt. 2020 wurde bekannt, dass er in dem Fall als verdächtig gilt. Nun führt Portugal ihn auch formell als Verdächtigen.

Die formelle Einstufung einer Person als verdächtig stellt noch keine Anklage dar, ist aber eine Voraussetzung dafür. Hintergrund dürfte die in Portugal gültige Verjährungsfrist von 15 Jahren bei Mordfällen sein, die in wenigen Tagen im Fall Maddie einsetzen könnte. Ob Madeleine McCann ermordet wurde, ist jedoch weiter unklar.

Mehrere Verfahren laufen noch

Christian B. soll sich zwischen 1995 und 2007 regelmäßig in der Gegend Portugals aufgehalten haben, in der Maddie McCann aus einer Appartementanlage verschwand. B. sitzt aktuell in Braunschweig eine mehrjährige Haftstrafe für eine Vergewaltigung ab. 2017 war er wegen sexuellen Kindesmissbrauchs auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls von Portugal an Deutschland ausgeliefert worden.

Nachdem er die Haftstrafe abgesessen hatte, verließ er Deutschland 2018 wieder, wurde aber ein Jahr später von Italien erneut ausgeliefert. Grundlage war ein zweiter europäischer Haftbefehl, der wegen eines Drogendelikts ausgestellt worden war. Wegen Drogen saß er schließlich in der JVA Kiel ein, bevor er zum Verbüßen der Haftstrafe wegen Vergewaltigung nach Braunschweig gebracht wurde.

Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig noch in weiteren Fällen gegen ihn, auch wegen Kindesmissbrauchs. Sobald diese Ermittlungen abgeschlossen seien, werde man sich dort um den Fall Maddie kümmern. Neben den Behörden in Deutschland und Portugal ermitteln auch britische Behörden.

Christian B. kommt aus Region Würzburg

Der heute 45-jährige Christian B. ist in Bergtheim im Landkreis Würzburg aufgewachsen und hat wohl auch in Würzburg gelebt. Offenbar kam er schon damals immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt, unbestätigten Berichten zufolge wurde B. etwa bereits Anfang der 90er Jahre in Würzburg in einem Fall von Kindesmissbrauch verurteilt.

Mit Material von dpa und AFP.