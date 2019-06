Fall Lübcke: Mutmaßlicher Mörder kommt aus Bayern

Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten hat nach BR-Informationen viele Jahre im oberfränkischen Lichtenfels gelebt. Erst vor kurzem soll der 45-jährige Stephan E. nach Kassel gezogen sein. Ob er auch in Lichtenfels geboren wurde, ist noch unklar.

Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen

Unterdessen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen - wegen eines Tötungsdelikts mit politischem Hintergrund. Die Ermittler gehen nach eigener Aussage von einem rechtsextremen Hintergrund aus, bislang gebe es aber keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verdächtige in eine rechtsterroristische Vereinigung eingebunden sei.

Wegen Anschlag auf Asylbewerberheim vorbestraft?

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks steht der offenbar mehrfach vorbestrafte Stephan E. der Neonazi-Gruppierung Combat 18 nahe. Der Verfassungsschutz soll den 45-Jährigen den hessischen NPD-Strukturen zugerechnet haben.

Nach Informationen von "Zeit Online" hat er 1993 einen Anschlag auf ein Asylbewerberheim im hessischen Hohenstein-Steckenroth verübt. Damals war ein brennendes Auto an der Unterkunft im Rheingau-Taunus-Kreis gerade noch rechtzeitig gelöscht worden, bevor der selbst gebastelte Sprengsatz auf der Rückbank detonieren konnte.

Bei dem damals festgenommenen 20-Jährigen habe es sich um den Mann gehandelt, der nun unter Mordverdacht stehe. Er sei damals zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Eine Bestätigung der Ermittler war dafür zunächst nicht zu bekommen.

Lübcke zu Lebzeiten wegen Flüchtlingspolitik angefeindet

Das genaue Motiv für die Tat ist weiterhin unklar. Der erschossene Regierungspräsident Walter Lübcke war jedoch in der Vergangenheit wegen seiner toleranten Haltung zu Flüchtlingen bedroht worden. Er hatte sich 2015 auf einer Informationsveranstaltung gegen Schmährufe gewehrt und gesagt, wer gewisse Werte des Zusammenlebens nicht teile, könne das Land verlassen.

Nach dem Tod Lübckes gab es dann im Netz hasserfüllte und hämische Reaktionen aus der rechten Szene, die für Empörung sorgten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, wie sich manche in sozialen Netzwerken geradezu hermachten über dessen Tod, sei "zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig".

Festnahme am Wochenende

Spezialeinheiten hatten den Mann am frühen Samstagmorgen in Kassel gefasst, er sitzt seit Sonntag unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Die Festnahme des Verdächtigen geht nach Angaben der hessischen Ermittler auf eine DNA-Spur zurück, die zu einem Treffer in einer Datenbank führte.

Der 65-jährige Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha entdeckt worden. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und starb wenig später im Krankenhaus. Seither ermittelt eine mittlerweile 50-köpfige Sonderkommission.

Grüne, FDP, Linke und AfD im Bundestag haben unterdessen eine Sondersitzung des Innenausschusses gefordert. Die Union zeigte sich dazu bereit.