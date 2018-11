Fall Küblböck: Video soll Todessprung zeigen

Bisher ist noch nicht endgültig geklart, was genau sich an Bord des Kreuzfahrtschiffes "AIDALuna" abspielte. Dass Küblböck ins Meer gesprungen sein könnte, war nur eine Vermutung. Jetzt aber hat sich erstmals die zuständige Staatsanwaltschaft in Passau zu einem Überwachungsvideo der "AidaLuna" geäußert, das der Behörde vorliegt.

"Man sieht, dass jemand ins Wasser springt"

Gegenüber der Münchner "TZ" berichtete Oberstaatsanwalt Walter Feiler, dass auf der Aufnahme eine Person zu sehen sei, die über Bord springt:

"Es ist ein Überwachungsvideo, auf dem zu sehen ist, wie eine Person ins Wasser springt. Weitere Personen sind nicht zu sehen. Die Qualität dieses Videos ist nicht sehr gut, es ist schwarz-weiß und relativ undeutlich. Aber man sieht, dass jemand ins Wasser springt. Es passt auch auf die Uhrzeit.“ Walter Feiler, Oberstaatsanwalt

Man gehe "vorbehaltlich" davon aus, dass es sich bei der Person um Küblböck handele, so Feiler. Die Staatsanwaltschaft prüfe nun noch, ob Fremdeinwirkung vorliege. "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir warten noch auf den offiziellen Bericht der kanadischen Behörden", so der Oberstaatsanwalt.

Der Vater glaubt nicht an geplanten Suizid

Daniel Küblböcks Vater hatte zuvor in einem offenen Brief im Internet geschrieben, er könne ausschließen, dass sein Sohn einen Selbstmord geplant oder vorgehabt habe, sein Leben zu beenden: "Dies kann er nur in einem Ausnahmezustand getan haben, ohne sich wirklich im Klaren darüber zu sein, was er tut und welche Folgen das haben wird."

Nach dem deutschen Verschollenheitsgesetz kann Daniel Küblböck nach sechs Monaten für tot erklärt werden. Dies wäre also frühestens im März 2019 möglich. Die kanadische Polizei muss den Vermisstenfall Küblböck aber mindestens offen halten, bis Daniel Küblböck 107 Jahre alt wäre, also bis zum 27. August 2092.