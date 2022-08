Fall Kellermayr: Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt

Im Falle eines Mannes aus Oberbayern, der die verstorbene österreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr bedroht und beleidigt haben soll, hat die Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen übernommen. Diese ist für die Bekämpfung von Extremismus zuständig. Bei der Generalstaatsanwaltschaft angesiedelt ist auch der Hate-Speech-Beauftragte der bayerischen Justiz. Bislang ermittelte die Staatsanwaltschaft München II.

Enge Zusammenarbeit mit Österreich

Laut Klaus Ruhland, leitender Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft, ist die Generalstaatsanwaltschaft bereits seit dem gestrigen Mittwochnachmittag mit den Ermittlungen betraut. Ruhland kündigte im BR24-Interview an, dass sich die Behörde eng mit den österreichischen Kollegen abstimmen werde.

Vor die "Volkstribunale" bringen

Nach Recherchen des BR hatte der Mann aus Oberbayern die in Oberösterreich praktizierende Ärztin in Mails und auf Twitter bedroht. Unter anderem damit, sie zu beobachten und "solche Kreaturen vor die in Zukunft einzurichtenden Volkstribunale zu bringen!".

Der Bayerische Rundfunk berichtet - vor allem wegen möglicher Nachahmer-Effekte - in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer die zuständige Redaktion sieht es durch die Umstände der Tat geboten. Sollten Sie selbst Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Beratung erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.