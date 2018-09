Fall Kavanaugh: Republikaner wollen schnelle Entscheidung

Demokraten fordern FBI-Untersuchung

Die Demokraten verlangen von den Republikanern, dass das FBI den Fall untersucht. Doch die lehnen das ab. "Wir werden am Vormittag abstimmen und wir werden fortschreiten", erklärte Mitch McConnell, republikanischer Mehrheitsführer im Senat. In der Kammer hat seine Partei eine ganz knappe Mehrheit von 51 zu 49 Stimmen. Die Forderung der Demokraten nach einer Untersuchung sei pure Zeitverzögerung, so McConnell. Auch Präsident Trump stellte sich zum wiederholten Male hinter Kavanaugh. Auf Twitter schrieb er als Reaktion auf dessen Auftritt: "Richter Kavanaugh zeigte Amerika genau, warum ich ihn nominiert habe."

Was machen die Republikaner?

Die Republikaner stecken bei der Personalie Kavanaugh in einer Zwickmühle: Lassen sie den Kandidaten fallen, wäre es eine ultimative Niederlage für die Partei und besonders Präsident Trump, der Kavanaugh so vehement verteidigt hat. Auf der anderen Seite befürchten nicht wenige, dass das Durchpeitschen der Personalie dafür sorgen könnte, dass viele weibliche Wähler ihnen bei den Kongresswahlen Anfang November die Stimme verweigern.

Für die Demokraten besteht die Hoffnung, dass sie bei den Kongresswahlen die Mehrheit im Senat gewinnen und damit jeden möglichen Kandidaten – sei es Kavanaugh oder ein von Trump neu nominierten – blockieren könnten.

Politische Gräben in den USA

Sollte Kavanaugh ernannt werden, könnte das fundamentalen Einfluss auf die Rechtslage in den USA haben. Mit ihm würde es eine konservative Mehrheit im Supreme Court geben. Viele befürchten, dass das Recht auf Abtreibung abgeschafft werden könnte. Auch kontroverse Themen wie Waffenkontrolle oder Ehe für Alle könnte Kavanaugh über Jahre und Jahrzehnte beeinflussen.

Schon vor den Vorwürfen der sexuellen Belästigung war seine Nominierung deswegen Auslöser für hitzige Debatten. Die Auseinandersetzung um seine Person zeigt deswegen auch exemplarisch, wie tief der Graben zwischen den beiden politischen Lagern in den USA ist. Bei der Anhörung von Blasey Ford und Kavanaugh wurde abermals deutlich, dass für die Politiker im Ausschuss weniger um Wahrheitsfindung als um das Wiederholen ihrer Standpunkte ging.

Der Justizausschuss will am Freitagmorgen (Ortszeit) über Kavanaughs Nominierung abstimmen. In den letzten Tagen haben sich zwei weitere Frauen gemeldet, die Kavanaugh sexuelle Übergriffe vorwerfen.