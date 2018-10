Fall Kavanaugh: "Eine Wolke des Verdachts"

Der Direktor des John-F.-Kennedy-Instituts der FU Berlin, Prof. Christian Lammert betonte mit Blick auf FBI-Untersuchungen zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen Kavanaugh, dass man nicht genau wisse, was untersucht und wer genau befragt wurde und dass man das Ergebnis nicht kenne:

"Der Bericht ist unter Verschluss und man weiß überhaupt nicht, was da drinnen steht." Christian Lammert

Fehlende Transparenz

Für Lammert wird mit dem Fall Kavanaugh grundsätzlich klar, dass die fehlende Transparenz in den USA momentan eines der großen Probleme darstellt. Er kritisiert, dass Dokumente und Berichte der Öffentlichkeit vorenthalten werden:

"So bleibt immer eine Wolke des Verdachts über diesem ganzen Verfahren." Christian Lammert

Längerfristiger Schaden für die USA

Der Direktor des JFK-Instituts betonte, dass der Supreme Court eine wichtige Institution im System der 'Checks and Balances', also der gegenseitigen Kontrollen sei und warnte davor, dass bei Nominierungsverfahren und Kandidatenauswahl, die eine parteipolitische Position vertreten, längerfristiger Schaden für das politische System und das System der Machtbalance in den USA entstünde.