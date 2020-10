Fall Ischgl: Expertenkommission sieht Fehleinschätzungen

Eine vom Tiroler Landtag eingesetzte Expertenkommission hat Fehler beim Corona-Management im österreichischen Ischgl festgestellt. Die sechsköpfige Kommission vermied allerdings eine politische Bewertung. Es sei nicht darum gegangen, Verschulden festzustellen, so der Kommissionsvorsitzende Ronald Rohrer, Ex-Vizepräsident des Obersten Gerichtshofes der Republik. Er betonte stattdessen den Untersuchungsauftrag: Schwachstellen aufdecken und Fehler oder Fehleinschätzungen benennen.

Landesbehörden haben nicht bewusst falsch gehandelt

Bei der Bewertung ging es auch darum, ob die Behörden sich von der Tourismuswirtschaft und den Seilbahnbetreibern unter Druck setzen ließen. Das verneinte die Kommission, verwies aber auf schwerwiegende Fehler und Fehleinschätzungen.

So wurde entgegen der gesetzlichen Vorgaben die Umsetzung des Epidemiegesetzes von der Landesregierung an den Landesamtsdirektor verlagert. Dadurch, so das Fazit der Experten, kam es zu unklaren Kommunikationsketten. Als unrichtig wird auch die Einschätzung der Landesregierung bezeichnet, dass die Ansteckungsgefahr in Ischgl "wenig wahrscheinlich" sei. Im Bericht heißt es dazu: Das war "unrichtig".

Bürgermeister hätte Seilbahnen früher schließen müssen

Juristisch sehen die Experten den Bürgermeister von Ischgl in der Pflicht. Er habe die Anordnung der Landesregierung zur Schließung des Skigebiets nicht unverzüglich, so wie gesetzlich vorgesehen, sondern einen Tag später veröffentlicht. Das heißt: Die Landesregierung in Innsbruck hatte die Verordnung am Donnerstag, 12.3.2020, erlassen. Der Bürgermeister hatte sie aber erst am nächsten Tag, also am Freitag, veröffentlicht.

Beobachter des Geschehens vermuten, dass dies geschah, um die letzten Tage der Skisaison noch mitzunehmen. Dazu wollten die Experten aber keine Stellung abgeben.

Schwarzer Peter liegt bei Kanzler Kurz

Deutliche Worte fanden die Experten für den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Indem er die Quarantäne verhängt habe, habe er erst das Chaos ausgelöst. Im Bericht ist von einer "überraschend und ohne Bedachtnahme" getroffenen Entscheidung des Kanzlers die Rede. Bei der Vorstellung heute wurde Kommissionschef Rohrer noch deutlicher. Kurz habe ohne formelle Zuständigkeit und ohne ausreichende Abklärung die Quarantäne verkündet. Dadurch sei es zu Panikreaktionen gekommen, so der Ex-Richter.

Bislang keine Reaktion der Bundesregierung

Die österreichische Bundesregierung hat auf Anfragen des ARD-Studios Wien bislang nicht geantwortet. Weder Kanzler Kurz, noch Gesundheitsminister Anschober äußerten sich dazu.