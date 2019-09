Fall Höcke: Wie reden Politik und Medien miteinander?

Es gibt keine Gesetze, wie Journalistinnen und Journalisten zu fragen, zu schreiben oder zu veröffentlichen haben. Aber es gibt Grundsätze:

• Ganz allgemein gilt: Die Verpflichtung zu sachlicher und fairer Berichterstattung. Sie steht im Grundsatzprogramm des Deutschen Journalistenverbandes und bezieht sich auf die in Artikel 5 Grundgesetz garantierte Pressefreiheit.

• Im Pressekodex des Deutschen Presserates heißt es zum Thema Interview: "Ein Wortlautinterview ist auf jeden Fall journalistisch korrekt, wenn es das Gesagte richtig wiedergibt".

Der Sinn des Gesagten darf nicht entstellt werden

Was bedeutet das konkret? Wird ein Interview gedruckt oder als Online-Text veröffentlicht, muss es aus Platzgründen zusammengefasst und oft auch gekürzt werden. In der Regel wird das gesprochene, aufgezeichnete Wort in gut lesbares, schriftliches Deutsch umgewandelt. Diese redaktionelle Bearbeitung darf die inhaltliche Aussage nicht sinnentstellend verändern.

Der Pressesprecher ist oft ein wichtiger Akteur

Ob ein solches Interview der Autorisierung durch die Befragten bedarf, ist im deutschen Journalismus umstritten und wird im Einzelfall ausgehandelt. Vor allem Prominente aus Politik, Wirtschaft und Showbusiness bestehen auf einer solche Autorisierung durch ihre Pressesprecher. Sie ist unproblematisch, wenn sie den Sinn des Gesagten bewahrt.

Änderungswünsche sorgen für Konflikte

Aber es gibt eine Menge Beispiele, wie Interviews so stark verändert werden, dass sie kaum wieder zu erkennen sind. Oft werden sie dann nicht gedruckt – und manche Medien wehren sich dagegen. Eines der bekanntesten Beispiele ist ein Interview der "taz" mit Olaf Scholz, damals noch SPD-Generalsekretär. Es erschien 2003 mit geschwärzten Antworten. Frauke Petry hatte als AfD-Politikerin 2016 in einem Interview mit der "Rheinzeitung" den Schießbefehl an der Grenze als "ultima ratio" befürwortet, ihre Aussage dann aber umgeschrieben. Die Chefredaktion machte das öffentlich.

Interviews werden öfter mal abgebrochen

Anders als bei Zeitungen und Zeitschriften sprechen Interviewte in Radio und Fernsehen direkt ins Mikrofon. Sind sie live auf Sendung, können sie das Interview abbrechen und gehen – so machte das beispielsweise Wikileaks-Gründer Julian Assange in einem Interview mit CNN. Auch bei Aufzeichnungen werden Interviews abgebrochen – so geschehen im März bei einem Interview der Deutschen Welle mit DFB-Präsident Grindel, der Fragen zur FIFA nicht beantworten wollte.

ZDF: Höcke wusste, worum es geht

Eine Autorisierung von Radio- und TV-Interviews ist nicht üblich. Es gilt das gesprochene Wort. Die Redaktion verändert das nur durch Kürzung. In der Regel werden nicht die genauen Fragen, sondern Fragenkomplexe abgesprochen, damit sich der Interviewte vorbereiten kann. So auch im Fall Höcke: Das ZDF hatte als Themen die bundespolitische Bedeutung des Politikers und seine Sprache angegeben.