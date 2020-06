Fall Amthor: LobbyControl will schärfere Regeln für Politiker

Amthor setzte sich für US-Unternehmen ein

Amthor steht in der Kritik, weil er sich für das US-Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt hatte. Das Magazin "Spiegel" hatte berichtet, der 27-jährige Abgeordnete habe sich in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für die New Yorker Firma stark gemacht.

Nach Veröffentlichung des "Spiegel"-Berichts hatte Amthor am Freitag seine Arbeit für die US-Firma rückblickend als Fehler bezeichnet. Zwar habe er seine Nebentätigkeit für das Unternehmen bei Aufnahme im vergangenen Jahr der Bundestagsverwaltung offiziell angezeigt. "Gleichwohl habe ich mich politisch angreifbar gemacht und kann die Kritik nachvollziehen. Es war ein Fehler", betonte Amthor. Er habe die Nebentätigkeit beendet und Aktienoptionen nicht ausgeübt.

Bundestagsverwaltung prüft mögliche Verstöße

Einem Bericht von "Zeit Online" zufolge prüft die Bundestagsverwaltung, ob Amthor bei seinen Reisen zu Treffen mit Augustus-Vertretern gegen die Verhaltensregeln für Parlamentarier verstoßen hat. Es gehe um drei Reisen im Jahr 2019.