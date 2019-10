Faktenfuchs: Woher kommt der Begriff Kampfhund?

Auch Hunde, die aus Kreuzungen mit diesen Rassen entstehen, werden in dieser Aufzählung genannt. Für die "Kategorie 1"-Hunde kann man in Bayern von einem De-facto-Verbot sprechen.

14 weitere Rassen zählen zur "Kategorie 2". Allerdings kann der Halter mit einem Gutachten und einem sogenannten Negativzeugnis beweisen, dass sein Hund nicht aggressiv ist. Dann darf er ihn halten.

Ist der Begriff "Kampfhund" falsch?

In der Verordnung, die die Hunde kategorisiert, ist nicht von Kampfhunden die Rede, sondern von Hunden mit "Eigenschaften als Kampfhund".

Dennoch spricht der Gesetzgeber im Vollzug des Verordnungsgesetzes durchaus von "Kampfhunden". Entscheidend für die Einordnung sei, "ob das Tier das Verhalten zeigt, das für die Einstufung [..] als Kampfhund maßgeblich war".

Wie viele Listenhunde gibt es in Bayern?

Trotz des De-facto-Verbotes einiger Rassen gibt es Listenhunde in Bayern. Wie viele das sind, ist schwer zu sagen, weil es für Hunde kein zentrales Register gibt. Hunde der unter Auflagen erlaubten "Kategorie 2" sind direkt bei den Gemeinden anzumelden. Auch die Hundesteuer wird von den Gemeinden eingezogen. Nach Angaben der Stadt München leben aktuell 408 Listenhunde der "Kategorie 2" in der Stadt.

Wie sollten Listenhunde artgerecht gehalten werden?

Listenhunde seien eigendynamische und energiereiche Hunde, sagt die Hundegutachterin Hildegard Jung. Sie brauchen der Expertin zufolge eine konsequente Erziehung und eine ihnen angemessene Haltung mit sinnvoller physischer wie mentaler Auslastung. Es seien keine Hunde für Anfänger, so Jung.

Was ist das Problem der Tierheime?

Durch die Regelungen in Bayern, werden Haltern von "Kategorie 1"-Hunden ihre Tiere abgenommen, wenn die Behörden darauf aufmerksam werden. Die beschlagnahmten Hunde werden dann Tierheimen übergeben. Die Pfleger dürfen sie nicht innerhalb des Freistaates vermitteln, sondern nur ins Ausland oder in andere Bundesländer, in denen die Hunde nicht verboten sind. Diese Vermittlung gestaltet sich nach Angaben der bayerischen Tierheime schwierig. Während andere Hunde etwa zwei bis drei Monate im Tierheim bleiben, leben die Listenhunde etwa ein halbes Jahr dort.

Fazit: Der Begriff Kampfhund ist bei Tierliebhabern unbeliebt und bei Experten zumindest umstritten. Dennoch hat sich der Begriff im Sprachgebrauch durchgesetzt und taucht auch in der bayerischen Verordnung auf (Hunde mit "Eigenschaft als Kampfhunde"). Experten raten, die Bezeichnung "Listenhund" zu nutzen – weil die Hunde auf Listen in Gesetzen stehen. Durch die Regeln in Bayern dürfen fünf Rassen nicht gehalten werden. Trotzdem gibt es einen Schwarzmarkt für sie, der auch zu Problemen für Tierheime führt. Beschlagnahmte Hunde landen bei ihnen - und sie bleiben auf den "Listenhunden" sitzen.