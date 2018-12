Faktenfuchs: Wie viel Geld verdienen Paketzusteller?

In den Monaten November und Dezember sind Paketzusteller besonders ausgelastet. Unter Zeitdruck müssen sie ihre Sendungen an die Wohnungen und Häuser in ihrem Bezirk liefern - und oft ist dann nicht einmal jemand zu Hause, um das Paket zu empfangen. Die Boten müssen dann am nächsten Tag wieder dort auftauchen. Zur diesjährigen Weihnachtszeit liefern sie um die 330 Millionen Pakete aus, 30 Millionen mehr als im Vorjahr.

Insgesamt haben die Deutschen 2017 mehr als drei Milliarden Pakete verschickt, allein die Hälfte davon haben sie im Internet bestellt. Und es werden immer mehr: Der Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste (BIEK) rechnet damit, dass bis zum Jahr 2022 noch einmal eine Milliarde Sendungen hinzukommen.

Viele Hilfskräfte, wenig Fachkräfte

Die Zahlen für die Branche hat die Bundesagentur für Arbeit auf Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Pascal Meiser ausgewertet: Demnach waren im vergangenen Jahr fast eine halbe Million Menschen bei Post- und Paketdiensten beschäftigt.

Von ihnen arbeiteten 70 Prozent als Hilfskräfte, vorwiegend in Teilzeit oder als Minijobber. In Vollzeit verdienten sie im Mittel 2.044 Euro brutto im Monat. Nur 30 Prozent der Beschäftigten hatten eine Ausbildung gemacht, zum Beispiel zur Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen. Am Ende des Monats bekamen vollbeschäftigte Fachkräfte im Mittel 2.601 Euro.

Die Linke kritisiert, dass damit mehr als die Hälfte der Hilfskräfte und jeder Fünfte der Fachkräfte unter der Niedriglohnschwelle* von 10,50 Euro pro Stunde lande. Dabei sei in der Aufstellung der Arbeitsagentur noch nicht einmal die wachsende Zahl von ausländischen Subunternehmen berücksichtigt, die noch weniger bezahlen würden.