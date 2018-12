Faktenfuchs: Wie geht Toleranz mit Intoleranten?

"Flüchtlinge sind krimineller als Deutsche", "Wir werden alle zwangsislamisiert" oder "Migranten vergewaltigen unsere Frauen": Wer solche Behauptungen verbreitet, sollte am besten mit Wertschätzung und interessierten Gegenfragen auf eine persönlichen Ebene zurückgeholt werden, rät Martin Becher vom Bayerischen Bündnis für Toleranz.

Das Bündnis engagiert sich für den Schutz von Demokratie und Menschenwürde und will verhindern, dass sich rechtsextreme Botschaften in der Gesellschaft ausbreiten. Im Interview erklärt Becher, wie man bei menschenfeindlichen Äußerungen Grenzen setzt und trotzdem sachlich und ruhig bleibt.

Herr Becher, wie steht es um die Menschenrechte und Demokratie in Deutschland?

Martin Becher: Es wird schon deutlich, dass wir Demokratie und Menschenrechte nicht mehr als Geschenk betrachten dürfen. Das war ja bis vor einigen Jahren die Meinung von ganz vielen Menschen. Wir haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger durch die Alliierten geschenkt bekommen - zumindest im Westteil der Republik. Jetzt wird deutlich, dass wir über diese Werte wieder reden müssen und sie begründen müssen. Ich bin der festen Überzeugung, dass nach wie vor gut 90 Prozent der Menschen in unserem Land die Menschenrechte, Demokratie und die Republik als Staatsform als etwas sehr Gutes ansehen. Diese Menschen müssen wir wieder stärker zu Wort kommen lassen. Was natürlich nicht heißt, dass die anderen zehn Prozent nicht auch zu Wort kommen sollen.

Manche werden an Weihnachten vielleicht mit diesen zehn Prozent zu tun haben, die teilweise politisch rechte Ansichten vertreten und vielleicht auch mit falschen Behauptungen ankommen. Wie viel Toleranz soll man Intoleranten gegenüber an den Tag legen?

Becher: Wenn die Toleranz auch die Intoleranz toleriert, dann hört sie selbst auf zu existieren. Das ist das Ambivalente der Toleranz. Deswegen glaube ich, es ist ganz wichtig, Grenzen zu benennen. Eine Grenze wäre zum Beispiel, dass man sich nicht menschenfeindlich äußern soll. Wichtig ist dann aber auch, dass man diese Grenze auch selbst einhält und sein Gegenüber nicht respektlos behandelt, indem man ihn zum Beispiel anschreit mit "Jetzt sei mal bitte tolerant". Wenn Form und Inhalt der Botschaft nicht mehr zusammengehen, dann wird es schwierig. Deshalb ist es wichtig, selbst ruhig zu bleiben und den anderen zu respektieren und trotzdem zu sagen: "Es gibt eine sachliche Grenze und ich bitte dich, dass auch du sie einhältst".

Machen wir es mal konkret. Ein Onkel oder ein ehemaliger Schulfreund sagt: "Wir werden hier alle zwangsislamisiert". Was tue ich?

Becher: Hier gibt es zwei Fallen, in die man tappen kann. Die eine ist, dass man sagt: "Das darf man doch nicht sagen" und diskutiert weiter. Im Prinzip heißt das, man bewegt sich auf einer moralisch-bewertenden Ebene und gibt dem anderen zu verstehen, ihm überlegen zu sein. Die andere Variante ist, dass man meint, der Onkel oder der Schulfreund kenne sich nicht gut genug aus und man versucht ihn mit Argumenten zu überzeugen. Dann versucht man, möglichst viele Fakten zusammenzukramen und hält sie ihm vor.

Sollte man sein Gegenüber tatsächlich von den Fakten überzeugt haben und er kann nicht mehr darauf antworten, dann wird ganz schnell das nächste Fass aufmachen. Das, was wir als Themenhopping bezeichnen, kennen wir aus Gesprächen mit rechtspopulistisch eingestellten Menschen gut. Da ist unsere Erfahrung, dass es eigentlich nicht um eine Lösung geht, die auf Argumenten und Fakten basiert.

Das heißt, argumentativ geht mir irgendwann die Puste aus?

Becher: Ganz bestimmt. Wenn man sich auf dieses Spiel einlässt, dann wird man nur verlieren können. Ich habe noch mit niemandem geredet, der mir gesagt hat: "Heute habe ich mit einem rechtspopulistischen oder flüchtlingsfeindlichen Menschen gesprochen. Dem habe ich dann die wichtigsten fünf Argumente genannt und dann hat er gesagt: 'Mensch du hast Recht, ab jetzt bin ich nicht mehr flüchtlingsfeindlich'." Von daher glaube ich, dass man anders damit umgehen muss.

Nämlich wie?

Becher: Auch wenn das schwerfällt: Der Person Respekt und Wertschätzung entgegenbringen und im besten Fall Interesse zeigen. Eine Ebene, die in der Botschaft des Onkels oder Schulfreunds steckt, ist ja, dass er sich nicht mehr wahrgenommen fühlt, zum Beispiel von der Politik oder im Leben. Meine Wertschätzung kann ich dann zum Beispiel zeigen, indem ich Fragen stelle: Woher weißt du das? Wer sagt das? In welchen Medien hast du das gelesen? Hast du selbst schon einmal solche Erfahrungen gemacht? Damit begebe ich mich erst gar nicht in die Rolle, dass ich es moralisch bewerten muss. Denn das führt unserer Erfahrung nach immer zum Gegenangriff.

Möglicherweise hat der- oder diejenige tatsächlich schlechte Erfahrungen gemacht, das kann man im Einzelfall nicht ausschließen. Genauso wie man mit Menschen, die in Deutschland geboren wurden, Probleme haben kann, kann man die natürlich auch mit nicht in Deutschland geborenen Menschen haben. Das Problem ist nur, wenn diese Erfahrung auf eine ganze Gruppe übertragen wird. Dann ist es Diskriminierung oder Rassismus. Ich gehe damit weder auf die moralische Ebene noch widerspreche ich mit Fakten, ich bleibe einfach bei mir. Wenn man sich von dem Druck befreit, dass man unbedingt alles sofort richtigstellen muss, dann kann man sich selber entlasten und ist dem anderen offener gegenüber. Gleichzeitig kann ich aber trotzdem darauf hinweisen, wenn mein Gegenüber jemanden abwertet und sich rassistisch oder diskriminierend äußert. Und dann muss ich leider das Gespräch beenden.

Das Gespräch, das im Notizbuch auf Bayern 2 geführt wurde, haben wir gekürzt.