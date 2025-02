Faktenfuchs: Wahlarena mit Freie Wähler, AfD, Linke und BSW

Renten: Deutschland und Österreich im Vergleich

Die Behauptung:

Klaus Ernst (BSW): "Wir wollen das österreichische Modell. Da hat der Durchschnittsrentner 840 Euro mehr im Monat als bei uns, bei gleicher Lebensleistung. Österreich ist durchaus mit uns vergleichbar."

Der Kontext:

In der Sendung ging es um das Thema Rente und Maßnahmen zur sozialen Sicherung im Alter.

Richtig oder falsch?

Großteils richtig. Zwar bewegt sich die von Ernst genannte Zahl in einem laut Berechnungen realistischen Rahmen. Allerdings ergeben verschiedene Grundlagen und Methoden für diese Berechnungen unterschiedliche absolute Zahlen für die Rentenhöhe in den beiden Ländern. Das deutsche und das österreichische System sind ähnlich, es gibt aber auch Unterschiede.

Die Fakten:

Grundsätzlich ist das Rentenniveau der staatlichen Altersvorsorge in unserem Nachbarland höher als hierzulande. "In Österreich zahlt die Rentenversicherung ("Pensionsversicherung") "höhere Leistungen als die deutsche Rentenversicherung", schreibt Florian Blank dem #Faktenfuchs. "Die deutlichen Unterschiede zeigen sich, egal ob empirische Werte, also die tatsächlich gezahlten Renten, idealtypische Rentner*innen oder auch administrative Kennzahlen betrachtet werden". Blank ist Leiter des Referats Sozialpolitik des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI). Das Forschungsinstitut ist Teil der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Blank und seine Kollegen haben selbst zahlreiche Berechnungen zum Rentenvergleich der beiden Länder durchgeführt und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht. Laut den aktuellen Zahlen des WSI, die Blank dem #Faktenfuchs zugeschickt hat, lagen 2023 die durchschnittlichen Bestandsrenten in Deutschland von Männern und Frauen bei brutto 1237 Euro. In Österreich betrug die durchschnittliche Pensionshöhe demnach 1.869 Euro brutto, also rund 600 Euro mehr im Monat. Noch größer waren die durchschnittlichen Unterschiede bei den besonders langjährig Versicherten, also Rentnern, die etwa ein ganzes Berufsleben in die staatliche Altersvorsorge eingezahlt haben. Die Deutschen kamen laut WSI-Zahlen 2023 durchschnittlich auf brutto 1.804 Euro, Österreicher auf 3.187 Euro. Die Berechnungen anderer Institute bestätigen die Größenordnung, wie etwa ein Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) für das Forschungsnetzwerk Alterssicherung. Eine Berechnung der Deutschen Rentenversicherung selbst kommt auf eine durchschnittliche Differenz von rund 500 Euro. Auch ein vergleichender Länderbericht der OECD bestätigt die Unterschiede.

"Die beiden Systeme sind sehr ähnlich, insofern umlagefinanzierte, öffentliche Rentenversicherungen im Zentrum der Alterssicherung stehen. Auch die Grundidee bei den Leistungen (die Leistungshöhe spiegelt die verbeitragten Einkommen wider) ist ähnlich", sagt Sozialforscher Blank. Bei den Gründen für die Unterschiede in der Höhe der Rentenleistung seien die höheren Beiträge in Österreich hervorzuheben, so Blank. Der Beitragssatz in Österreich beträgt 22,8 Prozent, in Deutschland sind es 18,6 Prozent. Auch die Staatsausgaben für die Rente sind höher, Österreich gab laut DIW-Report 2019 drei Prozentpunkte mehr seines BIP für Rentenzahlungen aus. Ein weiterer Unterschied: In Österreich zahlen auch Selbstständige verpflichtend in die Rente ein, einen Rentenanspruch gibt es jedoch erst nach 15 Jahren, in Deutschland sind es fünf.

Hierzulande wird außerdem auf mehrere Säulen in der Altersvorsorge gesetzt, wie etwa private oder betriebliche Vorsorge, die bezuschusst werden.