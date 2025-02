Faktenfuchs: Wahlarena mit CSU, SPD, Grüne und FDP

Arbeitsverbote für geflüchtete Menschen

Die Behauptung:

Jamila Schäfer (Grüne): "Da hatten wir jetzt zum Beispiel auch noch einen Gesetzentwurf vorgelegt, der diese Arbeitsverbote für geflüchtete Menschen endlich hinter sich lässt."

Der Kontext

Ein Mann aus dem Publikum hatte nach Plänen für bessere Integration gefragt.

Richtig oder falsch?

Es stimmt, dass die Ampel-Regierung einen Vorschlag gemacht hat, der Asylbewerber schneller auf den Arbeitsmarkt bringen sollte. Arbeitsverbote wären damit aber nicht komplett abgeschafft. Während der ersten drei bis sechs Monate dürften Asylbewerber auch nach dem Vorschlag der Ampel nicht arbeiten.

Die Fakten:

Das Kabinett der Ampel-Regierung fasste am 2. Oktober 2024 einen Beschluss, der dazu führen sollte, dass Asylbewerber schneller arbeiten können. Derzeit dürfen Asylbewerber in Deutschland in den ersten drei Monaten nicht arbeiten.

Wenn die Geflüchteten verpflichtend in einer Aufnahmeeinrichtung wohnen müssen, verlängert sich dieser Zeitraum auf sechs Monate. Das gilt, damit sie und die Behörden sich auf das Asylverfahren konzentrieren können sollen. Danach brauchen Asylbewerber eine Arbeitserlaubnis der Ausländerbehörde, wie BR24 hier erläutert.

Was sich durch den Beschluss der Ampel-Regierung ändern sollte: Nach den drei beziehungsweise sechs Monaten sollen Asylbewerber nicht mehr in teils sehr langen bürokratischen Prozessen festhängen, weil die Behörden oft lange für das Verfahren brauchen. Stattdessen sollte gelten: Wenn die Behörden nach diesem Zeitraum nicht innerhalb von 30 Tagen eine Entscheidung über die Beschäftigungserlaubnis erteilen, dürfen die Menschen anfangen zu arbeiten. Das ist die sogenannte Erlaubnisfiktion, um den Eintritt in den Arbeitsmarkt nicht zu verzögern.

Der Kabinettsbeschluss hat das parlamentarische Verfahren wegen der vorgezogenen Neuwahlen nicht mehr durchlaufen. Deshalb ist das Dokument nicht veröffentlicht, liegt aber dem #Faktenfuchs vor. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU ist der Beschluss ebenfalls beschrieben.

Regeln für den Taxi-Markt

Die Behauptung:

Jamila Schäfer (Grüne): "Und dass wir das Taxigewerbe besser schützen, indem wir auch - in manchen Kommunen haben wir es ja auch gemacht - diesen Markt regulieren, und eben sagen, da kann jetzt nicht jeder einfach noch irgendwie eine Konkurrenz anbieten."

Richtig oder falsch

Größtenteils richtig. Einzelne Kommunen in Deutschland regulieren Mobilitätsdienstleister wie Uber über sogenannte Mindestbeförderungsentgelte, um Dumpingpreise zu verhindern. Das ist aufgrund einer Gesetzesänderung vom April 2021 unter der großen Koalition möglich. Schäfer spricht in ihrer Aussage von "wir" - es ist aber keine Gesetzesänderung der Grünen.

Die Fakten:

Es stimmt, dass einzelne Kommunen in Deutschland Mobilitätsdienstleister wie Uber und Bolt regulieren. Uber und Bolt sind keine klassischen Taxiunternehmen und deshalb auch nicht an behördlich festgelegte Tarife gebunden. Rechtlich gelten sie als Mietwagen und gestalten ihre Preise flexibel.

Leipzig und Lörrach in Baden-Württemberg reagierten darauf mit Mindestpreisen für Fahrten, die über Apps wie Uber vermittelt werden. Sie wollen so Taxiunternehmen vor möglichen Dumpingpreisen schützen. Möglich ist das durch eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes vom 16. April 2021 - also noch vor Amtsantritt der Ampelregierung.

Genehmigungsbehörden können demnach zum Schutz der öffentlichen Verkehrsinteressen "Mindestbeförderungsentgelte" festlegen. Weitere Städte prüfen, ob sie ebenfalls solche Mindestpreise einführen wollen - etwa Heidelberg und Berlin.

In München haben unter anderen SPD und Grüne einen ähnlichen Vorschlag in den Stadtrat eingebracht, eine Entscheidung steht aber noch aus. Dem bayerischen Staatsministerium sind keine Kommunen in Bayern bekannt, die ein Mindestbeförderungsentgelt eingeführt haben, schreibt ein Sprecher dem #Faktenfuchs auf Anfrage.