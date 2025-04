Faktenfuchs: Videos über vermeintliche AfD-Demos sind gefälscht

Irreführende Videos folgen demselben Schema

Die Videos stammen offenbar alle von zwei Accounts mit demselben Namen, einmal auf TikTok und einmal auf Youtube. Wer hinter den Accounts steckt, ist bislang unklar. Seit Ende Januar veröffentlichen sie teils mehrfach täglich dieselben oder sehr ähnliche Videos. Alle folgen dem gleichen Schema: Zu sehen sind große Menschenmengen bei Straßen-Demonstrationen oder in vollen Stadien, etwa bei Konzerten. Der Originalton wurde entfernt, stattdessen sind die Videos wiederholt mit anderen, häufig denselben Tonspuren unterlegt. Zu hören sind darin Sprechchöre mit teils rechtsextremen Parolen.

Gefälschte Videos täuschen große AfD-Kundgebungen vor

Die Videos können nicht von AfD-Demos stammen, wie dieser #Faktenfuchs zeigen wird. Stattdessen zeigen die Bilder Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus und wurden aus diesem ursprünglichen Kontext gerissen. Gleich mehrere Videos enthalten etwa Luftaufnahmen der Münchner Großdemo gegen rechts im Januar 2024. Damals demonstrierten laut Polizei 100.000 Menschen auf der Ludwig- und Leopoldstraße, die Veranstalter sprachen gar von 250.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Veranstaltung wurde damals wegen Überfüllung abgebrochen.

Unterlegt sind die Videos von damals mit einer Tonspur: Ein Sprechchor skandiert "Ost-, Ost-, Ostdeutschland!". Die Video-Aufschrift führt in die Irre und behauptet fälschlicherweise, es handle sich um die "Größte AfD-Demo nach der Wahl in München". In einem anderen Fake-Video, datiert auf den 9. März 2025, sind dieselben München-Bilder unterlegt mit einem anderen Sprechchor. Die rechtsextreme Parole darin lautet: "Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen!"

Bilder stammen von anderen Protesten und Großveranstaltungen

Derselbe Sprechchor ist auch in einem anderen Video zu hören. Es zeigt ein riesiges, vollbesetztes Stadion bei Nacht. In der Ferne ist die Bühne zu sehen, wo ein Konzert der Band Coldplay stattfindet. Das Video trägt die irreführende Aufschrift "Ganzes Stadion in München für die AFD" und ist auf den 2. April 2025 datiert. Auffällig ist die Bild-Ton-Schere: Die Bilder von Menschen, die langsam ihre mit orangen LED-Armbändern beleuchteten Arme schwenken, passen nicht zu dem rhythmischen Sprechchor, der kämpferisch und hetzend wirkt.

Auch Bilder der Großdemonstration gegen Rechtsextremismus auf dem Nürnberger Kornmarkt im Februar 2025 wurden aus dem Zusammenhang gerissen und kursieren in falschem Kontext. Unterlegt wurden die Bilder mit der Parole "Ost-, Ost-, Ostdeutschland!", die Aufschrift suggeriert fälschlicherweise, das Video zeige, wie "20.000 Nürnberger für [die] AFD" demonstrieren.

Details, Witterung, Bild-Ton-Schere: So erkennt man die Fakes

Bei einem genauen Blick auf die Videos können Userinnen und User selbst erkennen, dass die verwendeten Aufnahmen nicht zur Video-Aufschrift passen und die Inhalte manipuliert wurden. In der Menschenmenge auf dem Nürnberger Kornmarkt sind Details der Demonstranten gut zu erkennen, etwa ein Regenbogen-Schild, Zeichen für die LGBTIQ-Community, eine blaue Europa-Fahne und Banner mit der Aufschrift "Demokratie schützen" und "Gemeinsam gegen Rechts".

Ein Bildvergleich belegt: Die Luftaufnahme der Großdemonstration gegen Rechts auf der Münchner Ludwigstraße im Januar 2024 stammt von Fridays for Future München. Das Originalmaterial [externer Link] ist auf dem Instagram-Account der Organisation zu finden. Das gefakte Video ist lediglich gespiegelt. So müsste die Kirche St. Ludwig mit Blick auf die Feldherrnhalle eigentlich linkerhand liegen, die gelbe Theatinerkirche müsste eigentlich rechterhand liegen.

Belege finden sich auch in Details von Aufnahmen des BR-Fernsehens: So waren Münchens Dächer im Januar 2024 teilweise mit einer dünnen Schneedecke bedeckt. Die Dachspitze gegenüber von St. Ludwig war jedoch schneefrei.