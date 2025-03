Faktenfuchs: Falschinfos über deutsche Grenzen nach Wahl

Auch X-Nutzer haben mit einer "Community Note" unter dem von Musk geteilten Post darauf hingewiesen, dass sich an der deutschen Grenze nach der Wahl nichts geändert hat.

Keine Verbindung zwischen Wahl und Evakuierungsflug

Es ist richtig, dass am 25. Februar 2025 – also zwei Tage nach der Bundestagswahl – ein Charterflug aus Islamabad mit 155 Afghaninnen und Afghanen in Berlin landete. Darunter waren laut Auswärtigem Amt (AA) 27 sogenannte Ortskräfte mit Familienangehörigen, die vor dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan für deutsche Ministerien und Kulturorganisationen in Afghanistan gearbeitet haben. Für diese Ortskräfte gibt es ein besonderes Aufnahmeverfahren der Bundesregierung.

Außerdem sei mehr als die Hälfte der Passagiere mit einem Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan eingereist, teilte das Bundesinnenministerium der Nachrichtenagentur dpa mit. Das Programm startete im Oktober 2022.

Die restlichen Passagiere kamen laut AA über die Menschenrechtsliste und das Überbrückungsprogramm nach Deutschland. Diese beiden Programme seien aufgelegt worden, um die Zeit zu überbrücken, bis das Bundesaufnahmeprogramm eingerichtet wurde. Die Bundesregierung sicherte über alle Aufnahmeprogramme insgesamt fast 46.000 Afghaninnen und Afghanen und deren Familienangehörigen eine Einreise nach Deutschland zu. 35.900 davon sind laut AA bislang nach Deutschland eingereist.

Maximilian Kall, Sprecher des Bundesinnenministeriums, stellte klar, dass die Terminierung des Fluges am 25. Februar in keinem Zusammenhang mit der Bundestagswahl stehe. Bei einer Regierungspressekonferenz am 26. Februar 2025 erklärte Kall: "Das hat etwas mit Landegenehmigungen zu tun, mit Flügen, sozusagen mit den tatsächlichen Gegebenheiten dessen, wann das möglich ist".

Ohnehin kann der Flug kein Resultat veränderter politischer Machtverhältnisse nach der Bundestagswahl sein. Die aktuelle Bundesregierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz ist derzeit noch im Amt – und bleibt das auch, bis sich eine Regierungskoalition gebildet hat und der Bundestag einen neuen Bundeskanzler gewählt hat.

Merz hat keine "Grenzschließung" versprochen

Die Behauptung, Deutschland habe seine Grenzen geöffnet, kursiert seit Jahren – vor allem seit der Fluchtbewegungen nach Deutschland im Jahr 2015. So behauptete Alice Weidel (AfD) im Gespräch mit Elon Musk im Januar fälschlicherweise, Angela Merkel habe die Grenzen für illegale Einwanderung geöffnet. Doch 2015 gab es im Schengenraum, zu dem Deutschland und alle seine Nachbarstaaten gehören, schon seit Jahren keine geschlossenen Grenzen mehr – sie können also auch damals nicht geöffnet worden sein. Deutschland führte 2015 Grenzkontrollen an der österreichischen Grenze ein, auch Österreich und Frankreich begannen in dem Jahr, Grenzen zu kontrollieren.

Mehr zu den Falschbehauptungen im Gespräch zwischen Alice Weidel und Elon Musk lesen Sie hier.

Weidels jetzige Behauptung – Merz habe sein Wahlversprechen nicht gehalten, die Grenzen nach der Wahl zu schließen – ist ebenfalls falsch. Merz’ Parteikollegin Julia Klöckner, Bundesschatzmeisterin der CDU, trug zur Verbreitung dieses Gerüchts bei. Sie schrieb auf Instagram, Merz habe gesagt, er wolle als Bundeskanzler die deutschen Grenzen schließen. Damit gab sie aber ein Zitat von Merz falsch wieder.