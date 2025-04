Faktenfuchs: Falschbehauptungen schüren Sorgen um das Sparkonto

Die CDU veröffentlichte zu dieser Falschbehauptung selbst ein Video auf ihrem TikTok-Kanal. Sie bezeichnete Gerüchte, wonach Friedrich Merz an das Geld der Menschen herankommen wolle, als "Fake News".

Steckt hinter den Falschbehauptungen gezielte Desinformation?

Eine Gemeinsamkeit eint die Falschbehauptungen über Friedrich Merz, die geplante Investitions- und Sparunion und den digitalen Euro: die Angst, staatliche Akteure könnten Privatpersonen ihr Erspartes wegnehmen. Wirtschaftswissenschaftler Heider sagt: "Das sind bewusste Fehlinformationen, die subtil auf Ängste und gewisse Triggerwörter wie 'Enteignung' ausgerichtet sind."

Gegenüber "Deutsche Welle Faktencheck" sagte er: "Dahinter steckt das Bestreben, Europa zu schwächen. Denn, wenn das Geld nicht in Europa ist, dann kommt es anderen Ländern zugute und nicht Europa. "

Ein Hinweis darauf, dass auch gezielte Propaganda Verunsicherung schüren soll, ist, dass auch die russische Nachrichtenagentur "TASS" das Thema für sich entdeckt hat. Sie veröffentlichte am 5. März eine Pressemitteilung: Danach plane die EU mit der Spar- und Investitionsunion, "Geld zu mobilisieren, um ihre Pläne zur Militarisierung Europas und zur Unterstützung des europäischen militärisch-industriellen Komplexes zu finanzieren".

Deutsche sparen mehr als andere Europäer

Julia Pitters ist Wirtschaftspsychologin an der Internationalen Hochschule IU. Derzeit werde viel gespart in Deutschland, sagt Pitters. Im dritten Quartal des Jahres 2024 sparten deutsche Haushalte durchschnittlich mehr als 20 Prozent ihres verfügbaren Bruttoeinkommens - mehr als die Bürger anderer EU-Länder. Sie erklärt das mit der Krisenhaftigkeit der aktuellen Weltlage: "Die Menschen sind nicht so ausgabefreudig, weil man einfach nicht weiß, was kommt", so Pitters.

Auch die Verbreitung von Falschinformationen über einen angeblichen staatlichen Zugriff auf Privatvermögen führt sie darauf zurück: "Es sind sehr viele Unsicherheiten im Moment im Raum, die sich natürlich auf jedes beliebige Thema übertragen lassen", so Pitters.

Gefühl des Kontrollverlusts macht anfällig für Falschbehauptungen

Melissa Hehnen ist Sozialpsychologin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie sagt, Krisen wie der Krieg in der Ukraine oder ein Absturz der Börsenkurse könnten ein Gefühl des Kontrollverlusts begünstigen. "Wenn wir den eigenen gesellschaftlichen Status als unsicher erleben und wir das Gefühl haben, da keinen Einfluss darauf zu haben und nicht erklären oder vorhersehen zu können, wie sich das entwickelt, können wir einen Kontrollverlust erleben."

Dieses Gefühl könne den Wunsch nach einfachen Erklärungen befördern und Menschen damit anfälliger für Falschbehauptungen machen. "Die Idee, dass staatliche Akteure auf Sparvermögen zugreifen können, kann dann attraktiv werden, weil sie zumindest eine geglaubte Erklärbarkeit liefert und damit ein gewisses Kontrollerleben hervorrufen kann", so Hehnen.

Hinweise darauf, dass ein Gefühl des Kontrollverlusts in der Bevölkerung verbreitet ist, liefere die sogenannte "Mitte-Studie" der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Für die Studie führten Wissenschaftler 2023 eine repräsentative Befragung in der deutschen Bevölkerung durch. 41,8 Prozent gaben dabei an, dass sie sich angesichts von Krisen unsicher fühlen. 55 Prozent der Befragten sagten außerdem, dass sie finden, Deutschland sei von Krisen bedroht, 39 Prozent sagten, Menschen wie sie selbst seien von Krisen bedroht. Sozialpsychologin Hehnen merkt an: "Seitdem ist nochmal sehr viel passiert. Auch aufgrund der Häufigkeit und Geschwindigkeit der gravierenden Ereignisse und Krisen sind diese Zahlen vermutlich schon veraltet."

Behauptungen weisen Merkmale von Verschwörungserzählungen auf

Jonas Rees ist Professor für Politische Psychologie an der Universität Bielefeld und sagt dem #Faktenfuchs: "In Situationen, in denen wir ein Gefühl des Kontrollverlusts empfinden, sind wir besonders empfänglich für Verschwörungserzählungen." Rees erkennt in den Behauptungen zum Sparguthaben klassische Bestandteile von Verschwörungstheorien. Diese seien:

Eine objektive, weltumspannende Bedrohung: "Sei es eine Pandemie, ein Krieg oder eine Wirtschaftskrise - das ist Teil des Grundplots einer Verschwörungserzählung", sagt Rees. Ein großer Plan, der nicht das ist, was auf den ersten Blick der Fall zu sein scheint. Also beispielsweise der angebliche Plan der EU oder von Friedrich Merz, Bürger zu enteignen, um einen Krieg zu finanzieren. Personen oder Gruppen von Personen, die den Plan umsetzen können. "Das kann Friedrich Merz oder die Europäische Zentralbank oder Ursula von der Leyen sein", so Rees.

Verschwörungserzählungen sprechen ein Grundbedürfnis nach Struktur, Vorhersage und Erklärbarkeit - also Kontrolle - an, so Rees.

"Realistischer Optimismus" als Mittel gegen Kontrollverlust

Hehnen liefert Tipps, wie man sich dagegen schützen kann, in ein Gefühl des Kontrollverlusts zu verfallen. "Was helfen kann, ist, die eigene Toleranz für Unsicherheiten und Widersprüchlichkeiten zu stärken und zu schauen, was man dafür braucht", so Hehnen. Wichtig sei in diesem Zusammenhang Resilienz - also die Fähigkeit, schwierige Situationen zu bewältigen und sich davon zu erholen. Dabei gehe es nicht darum, sich herausfordernde Situationen schönzureden, "sondern zu versuchen, sie mit einem gewissen realistischen Optimismus einzuordnen". Auch ein stabiles soziales Netz stärke die persönliche Resilienz.

Fazit

Behauptungen, wonach die Europäische Union oder Friedrich Merz Bürgern das Geld auf ihren Sparkonten wegnehmen wollen, sind falsch. Weder der digitale Euro, noch die europäische Spar- und Investitionsunion, noch Aussagen von Friedrich Merz sehen das vor.

Expertinnen und Experten sagen: Das Gefühl eines Kontrollverlusts kann dafür sorgen, dass solche falschen Informationen verfangen. Die Falschbehauptungen zum Sparvermögen sind wie Verschwörungserzählungen aufgebaut.

Hinweis: Dieser Artikel entstand im Rahmen der Kooperation der ARD Faktenchecker von ARD-Faktenfinder, BR24 #Faktenfuchs und DW Faktencheck.

Mitarbeit: Rayna Breuer (DW Faktencheck), Carla Reveland und Pascal Siggelkow (beide ARD-Faktenfinder).