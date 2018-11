Fahrverbote und Tempolimits: Madrid macht ernst

Die Gran Vía ist eine der Verkehrsschlagadern Madrids. Bisher ist sie eine wichtige Verbindungsachse zwischen dem Osten und dem Westen der Stadt und am Wochenende Treffpunkt von Tausenden Einkaufsbummlern. Bis vor kurzem rollten noch 50.000 Autos täglich über die Gran Vía - jetzt dürften es schon deutlich weniger sein. Denn der Bürgersteig ist verbreitert worden. Wo kürzlich noch Autos fuhren, stehen jetzt junge Bäume.

"Die Frage ist, wie viel uns die Gesundheit unserer Bürger wert ist. Ist sie uns wichtiger als das Recht von Menschen, jeden Tag mit dem Auto in die Stadt zu fahren? Die Gran Vía wurde nicht als Durchgangsstraße angelegt, sondern um Waren in bestimmte Zonen zu bringen. Eine Durchgangsstraße sollte sie nie sein - und darf sie auch nicht sein." Inés Sabanés, Madrider Verkehrsreferentin

Mensch und Maschine im Kampf um die Stadt

Inés Sabanés ist zuständig für Umwelt und Verkehr im Rathaus von Madrid. Sie will die Metropole lebenswerter machen, sauberer und grüner - und den Bewohnern "ihre Stadt zurückgeben". Sabanés' Rechnung ist einfach: 80 Prozent des öffentlichen Raums, sagt die Verkehrsreferentin, werde in Madrid von Autos besetzt, die aber nur 20 Prozent der Bewohner gehörten. Was die Straßen im Zentrum angeht, hätten Fußgänger, Radfahrer und öffentlicher Nahverkehr oft das Nachsehen.

Das Diesel-Fahrverbot: nur ein Baustein zur Abgasvermeidung

Das ändert sich jetzt. In der Innenstadt dürfen künftig nur noch Anwohner auf der Straße parken - und Fahrer von besonders sauberen Autos, etwa Elektroautos. Alle anderen müssen ihren Wagen in Parkgaragen abstellen. Nummernschilder-Scanner sollen sicherstellen, dass das auch geschieht. Außerdem benötigen die Autos eine spezielle Umweltplakette. Ältere Diesel-Fahrzeuge dürfen beispielsweise überhaupt nicht mehr in die Stadt fahren - und auch für Motorräder gibt es Beschränkungen.

Von den neuen Vorschriften erhofft sich die Stadt 40 Prozent weniger Abgase, vor allem weniger Stickstoffdioxid. Vielleicht könnte man dann auch das hügelige Hinterland der Hauptstadt wieder besser sehen. Es ist derzeit an Smog-Tagen nur zu erahnen.